Insolite Transylvanie : Hoia Baciu, l’énigmatique forêt de Roumanie [Vidéo]

Hoia-Baciu : le triangle des Bermudes roumain

A peine entré dans l’hiver, vous rêvez de neige, de brouillard et de frissons ? Le Père Noël ne vous a pas convaincu parce qu’il roule désormais en Lexus hybride aux vitres teintées ?… Alors, nous vous proposons une excursion insolite et effrayante au sein de la forêt considérée comme la plus hantée du monde.

On l’appelle le triangle des Bermudes roumain : la forêt de Hoia-Baciu.

Une forêt dense

Près de la ville de Cluj Napoca, elle s’étale sur 3 km2. Depuis l’époque communiste, elle est un lieu prisé de promenade et de pique-nique, mais de nombreux curieux viennent y rechercher un témoignage surnaturel.

Aujourd’hui, bien aménagée de chemins, d’un parc de vélos, vous pourrez y pratiquer aussi des activités telles que le paintball, l’airsoft et le tir à l’arc…en toute sérénité.

Cependant…

Des manifestations inquiétantes

A l’instar de la forêt de Brocéliande en France, de nombreuses légendes circulent au sujet de cette forêt hantée : elle serait habitée par des esprits, des fantômes dont on a, plusieurs fois, photographié les silhouettes entre des arbres tordus, de façons que la science n’a pas encore pu expliquer et sans rapport avec leur essence. On pourrait y entendre des chuchotements et des rires étranges…

Pour illustration / Image par Stefan Keller de Pixabay

Certains parlent de forces mystérieuses s’exerçant sur l’esprit, jusqu’à vous faire perdre la notion du temps, ou encore sur le corps : qu’elles peuvent sans douleurs vous brûler la peau, vous rendre malade comme si des ondes puissantes y circulaient. Mais surtout, ces forces auraient tordu les arbres dont certains, effectivement, possèdent à la base des formes tout à fait inhabituelles et arrondies….

On raconte que des disparitions ont eu lieu ici… Un berger aurait disparu avec ses 200 moutons; une jeune fille, disparue elle aussi, serait réapparue cinq ans plus tard avec les mêmes vêtements, sans souvenirs ni conscience du temps écoulé…

On a évoqué les extra-terrestres, un lieu de passage, d’échange entre plusieurs dimensions. D’ailleurs, au sein de cette forêt se trouve une clairière de forme circulaire, sans aucune végétation, que les animaux évitent, et dont l’étude n’a pas pu déterminer les raisons de l’infertilité.

Personne ne sait pourquoi ce cercle parfaitement formé existe à Hoia Baciu [1]

Peu d’explications concrètes

Depuis les années cinquante, des scientifiques se sont intéressés aux phénomènes y recherchant des anomalies du champ magnétique. Des biologistes y sont venus pour étudier l’influence du lieu sur le milieu organique : Alexandru Sift le premier, qui prit des clichés. Bizarrement, beaucoup de ses photos avaient disparu à sa mort, en 1993.

Dans les années 70, un cercle d’étude se forma au sein duquel le professeur en chimie Adrian Patrut. Des milliers d’autres photos furent réalisées dont certaines révélèrent au développement des formes étranges : halos, globes sphériques ou coniques au-dessus de la forêt, invisibles à l’œil nu. Depuis d’autres témoignages ont épaissi encore le mystère.

Les spécialistes en déduisirent que ces manifestations étaient dues à la situation géographique du lieu, qui se trouve sur une faille à l’activité sismique très importante, ainsi qu’à l’existence de certaines roches aux propriétés géomagnétiques inversées.

En ce qui concerne la forme des arbres, peut-être s’agit-il, comme c’est le cas en Pologne: d’arbres ayant été originellement taillés pour répondre à des besoins spécifiques de menuiserie mais…

Image par Iva Balk de Pixabay – krzywy Las (Pologne)

Bien sûr nous sommes au centre de la Transylvanie, région historique de mythes et légendes. Nul doute que cette forêt hantée, pas plus que celle de Dracula, ne saurait vous dissuader de visiter l’endroit pour sa beauté, le calme d’une végétation luxuriante mais au cas où… N’oubliez pas votre appareil photo et réservez-nous l’exclusivité du scoop…

Pat pour Roomanies

Bonus

Time : 21 mn 01 / [1]

