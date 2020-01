Pourquoi le papier jaunit-il en vieillissant ?

Si vous regardez d’anciennes coupures de presses, des feuilles de papiers, des documents ou des livres vieillissants qui ont dépassé leur temps, vous remarquerez qu’ils ont probablement une teinte jaune. Mais pourquoi les vieux papiers prennent-ils cette teinte dorée ?

Ce n’est pas que les livres préfèrent être blonds, mais plutôt que le papier est fabriqué à partir de composants qui jaunissent avec le temps – du moins lorsqu’ils sont exposés à l‘oxygène, a déclaré Susan Richardson, professeur de chimie à l’Université de Caroline du Sud, à Live Science.

La plupart du papier est fabriquée à partir de bois, qui se compose principalement de cellulose et d’un composant naturel du bois appelé lignine qui donne aux parois cellulaires des plantes terrestres leur rigidité et rend le bois rigide et solide. La cellulose – une substance incolore – est remarquablement bonne pour réfléchir la lumière , ce qui signifie que nous la percevons comme étant blanche. C’est pourquoi le papier – y compris toutes les pages, des partitions aux dictionnaires – sont généralement blanches.

Mais lorsque la lignine est exposée à la lumière et à l’air ambiant, sa structure moléculaire change. La lignine est un polymère, ce qui signifie qu’elle est construite à partir de lots de la même unité moléculaire liés ensemble. Dans le cas de la lignine, ces unités récurrentes sont des alcools constitués d’oxygène et d’hydrogène avec une petite quantité d’atomes de carbone, a déclaré Richardson.

Mais la lignine, et en partie la cellulose, sont sensible à l’oxydation – ce qui signifie qu’elle absorbe facilement les molécules d’oxygène supplémentaires, et ces molécules modifient la structure du polymère. Les molécules d’oxygène ajoutées rompent les liaisons qui maintiennent ces sous-unités d’alcool ensemble, créant des régions moléculaires appelées chromophores. Les chromophores (qui signifient « porteurs de couleurs ») reflètent certaines longueurs d’onde de lumière que nos yeux perçoivent comme des couleurs. Dans le cas de l’oxydation de la lignine, cette couleur est jaune ou brune.

L’oxydation est également responsable d’un brunissement des pommes en tranches lorsqu’elle est abandonnée sur le comptoir de la cuisine. L’oxygène de l’air pénètre dans les tissus du fruit et des enzymes appelées polyphénol oxydase (PPO) oxydent les polyphénols (simples composés organiques) dans la peau de la pomme, a déclaré Lynne McLandsborough, professeur de science alimentaire à l’Université du Massachusetts à Amherst, à Scientific American. Ce processus produit des produits chimiques appelés o-quinones qui produisent ensuite de la mélanine de couleur brune – le pigment foncé présent dans notre peau, nos yeux et nos cheveux.

En règle générale, selon Richardson, les fabricants de papier essaient d’éliminer autant de lignine que possible en utilisant un processus de blanchiment. Plus il y a de lignine éliminée, plus le papier restera blanc longtemps. Mais le journal – qui est fabriqué à bas prix – contient plus de lignine qu’une page de manuel typique, donc il prend une couleur jaune-brun plus rapidement que les autres types de papier, a-t-elle déclaré.

Fait intéressant, les producteurs de sacs d’épicerie en papier brun et de boîtes d’expédition en carton profitent de la lignine car elle rend leurs produits plus robustes. Ces produits en papier ne sont pas blanchis, ce qui les rend beaucoup plus bruns qu’un journal classique, mais aussi suffisamment rigides pour donner sa résistance à un carton pour divers produits d’épicerie.

Selon Richardson, théoriquement, vous pourriez préserver votre annuaire du lycée en parfait état, à condition de le garder indéfiniment à la fois de l’oxygène et de la lumière.

« L’oxygène est l’ennemi. », a-t-elle déclaré. « Gardez un livre dans une boîte parfaitement scellée et remplacez l’oxygène par de l’azote, de l’argon ou un autre gaz inerte [ce qui signifie qu’il ne subit pas facilement de réactions chimiques], et vous le conserverez. »

Les conditions riches en oxygène sont mauvaises pour le papier mais la lumière du Soleil et les niveaux élevés d’humidité peuvent également avoir un impact négatif sur la conservation du papier, a noté Richardson. Par exemple, tout livre exposé à l’oxygène jaunira, même s’il est conservé dans une pièce sombre. « La lumière du Soleil accélère simplement le processus d’oxydation. », a-t-elle déclaré.

Veiller à ce que nos coupures de presse restent nettes et lisibles est une chose, mais les conservateurs, les archivistes et les bibliothécaires mènent une guerre constante contre la dégradation et l’oxydation du papier. La conservation de documents historiques importants – la volonté de non numérisée la Proclamation d’émancipation d’Abraham Lincoln (1863) – nécessite de prendre conscience des facteurs environnementaux qui peuvent endommager les produits en papier.

