Un glacier se brise et glisse sur la route dans l’Himachal Pradesh en Inde

La vidéo a été partagée par un agent des services fiscaux indiens et elle montre un grand glacier glissant sur la route. On peut voir plusieurs touristes le photographiant avec leur téléphone portable. En arrière-plan, on peut entendre un homme criant aux gens de reculer alors que le mur de glace continue sa course sur la route.

Capture d’écran vidéo / Pour illustration

Une avalanche en montagne a été filmée de très près par des touristes en Inde, alors qu’un autre témoin les a enregistrés fuyant la coulée dès qu’elle a regagné de la vitesse.

Des touristes fuyant une avalanche dans le nord de l’Inde ont été filmés par des témoins.

Ce phénomène a eu lieu dans l’État indien de l’Himachal Pradesh.

La vidéo montre plusieurs personnes observant une coulée de neige qui descend de la montagne en la filmant grâce à leurs téléphones portables. Puis l’avalanche prend de la vitesse et ils commencent à courir. Un témoin demande aux touristes d’arrêter de filmer et de se retirer. Pourtant, quand la vitesse de la coulée diminue, les touristes se rapprochent de nouveau d’elle pour la voir de près. L’une des personnes présentes tend même la main comme s’il voulait toucher la neige sans toutefois le faire.

À la fin de la vidéo, tout le monde monte dans un véhicule et part. La camionnette d’une autre personne, garée près de la falaise, reste sur place et est engloutie et coincée par la neige.

Capture d’écran vidéo / Pour illustration

