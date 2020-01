Épidémie du virus chinois : la France en alerte ! [Vidéos]

Time : 9 mn 46 / [1]

Six morts en Chine, près de 300 nouveaux malades et plus de 900 patients en observation. Mais aussi des cas au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, à Taïwan, et peut-être en Australie ainsi qu’aux Philippines. Le mystérieux virus, qui serait apparu dans la ville chinoise de Wuhan, prend de l’ampleur et commence sérieusement à inquiéter les autorités internationales. Alors y a-t-il un risque d’épidémie en France ? Est-ce-que tout est prêt en cas de crise majeure ? Les explications de Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Bichat et directeur de l’Institut d’infectiologie à l’Inserm à Paris.

Le point sur le virus apparu en Chine

6 morts, près de 300 contaminations et une vigilance accrue

D’autres cas de cette mystérieuse pneumonie ont été détectés à l’étranger, notamment aux Etats-Unis où le premier a été recensé mardi.

Des personnes portant des masques de protection à la gare de Pékin, le 21 janvier 2020. Nicolas Asfouri / AFP

La Chine a annoncé mardi 21 janvier un sixième mort, victime d’un mystérieux virus qui inquiète l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont une réunion d’urgence est programmée mercredi. La souche incriminée est un nouveau type de coronavirus, cousine de celui responsable du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) – un virus hautement contagieux, qui avait tué quelque 650 personnes en Chine continentale et à Hongkong en 2002-2003.

Cette fois-ci, l’origine de ce nouveau coronavirus semble se trouver dans un marché de la ville chinoise de Wuhan, fermé depuis le 1er janvier pour limiter la contagion. « On suppose que la source était des animaux vendus dans ce marché et qu’il y a eu passage chez l’homme. », explique le professeur Fontanet, responsable de l’unité d’épidémiologie des maladies émergentes à l’Institut Pasteur à Paris.

Lundi, Zhong Nanshan, un scientifique chinois renommé de la Commission nationale de la santé, a fait savoir à la chaîne de télévision d’Etat CCTV que la transmission par contagion entre personnes était « avérée ». L’OMS estime pour sa part qu’un animal semble être « la source primaire la plus vraisemblable », avec « une transmission limitée d’humain à humain par contact étroit ».

De Bangkok à Hongkong, de Singapour à Sydney, les autorités procèdent à des contrôles systématiques à l’arrivée des vols en provenance des zones à risques.

Près de 300 cas détectés en Chine et déjà six morts

Photo : Nicolas Asfouri / AFP

La Chine, épicentre de l’épidémie, a recensé mardi matin 291 cas confirmés. Neuf cent vingt-deux patients sont par ailleurs en observation, a annoncé dans un communiqué la Commission nationale de la santé, dont l’un des médecins, Wang Guangfa, a annoncé mardi sur une télévision de Hongkong qu’il était lui-même infecté par le virus.

En plein chassé-croisé dans les transports avant le Nouvel An chinois samedi, qui fait craindre une accélération des contaminations, le président Xi Jinping a demandé lundi une vigilance particulière sur le sujet. L’isolement des personnes chez qui la maladie a été diagnostiquée devient désormais obligatoire et des mesures de quarantaine peuvent être décrétées par les autorités locales.

Six cas détectés aux Etats-Unis, en Thaïlande, à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud

A l’aéroport international d’Incheon, à l’ouest de Séoul (Corée du Sud), le 21 janvier. STR / AFP

D’autres cas de cette mystérieuse pneumonie ont été détectés à l’étranger. Mardi 21 janvier, les Etats-Unis ont annoncé un premier cas sur leur territoire. Il s’agit d’un homme d’une trentaine d’années, hospitalisé à Everett, près de Seattle (Washington). L’individu n’a visité aucun des marchés d’où ont émané de nombreux cas à Wuhan en Chine, mais a seulement voyagé dans la région. Il est arrivé à l’aéroport de Seattle le 15 janvier par un vol indirect en provenance de Wuhan, et ne présentait aucun symptôme à l’arrivée. Il a contacté de lui-même les services de santé dimanche après l’apparition de premiers signes de maladie. Un échantillon a permis de confirmer qu’il était bien contaminé par le nouveau virus, mais son état actuel est bon, selon les autorités.

Avant cela, deux cas avaient été détectés en Thaïlande, un à Taïwan et un au Japon. Les autorités de ces trois pays affirment que les patients s’étaient rendus à Wuhan avant leur hospitalisation.

Le virus a également été détecté en Corée du Sud chez une Chinoise de 35 ans arrivée dimanche par avion de Wuhan. Les autorités sanitaires sud-coréennes ont révélé qu’elle s’était rendue samedi à l’hôpital à Wuhan en raison d’un rhume. On lui avait prescrit des médicaments avant qu’elle s’envole pour Séoul, où ses symptômes ont été détectés. Elle a été placée en quarantaine.

Deux cas suspects en Australie et aux Philippines

En Australie, un homme présentant les symptômes du mystérieux virus a été placé à l’isolement à son domicile, a annoncé mardi un média local. L’homme, qui pourrait être le premier cas suspect du pays, est récemment rentré d’un séjour à Wuhan.

Aux Philippines, les autorités cherchent à déterminer la pathologie dont souffre un enfant de 5 ans arrivé le 12 janvier en provenance de Wuhan. A son arrivée à Cebu avec un parent, l’enfant avait de la fièvre et toussait, selon le ministère de la santé philippin.

A Hongkong, les autorités se disent elles aussi en « alerte maximale », alors que le souvenir de l’épidémie de SRAS, qui y avait fait plusieurs centaines de morts en 2002-2003 hante toujours les esprits. « Nous sommes prêts pour le pire. Nous n’avons pas baissé la garde. », a déclaré à la presse Matthew Cheung, numéro deux de l’exécutif hongkongais.

Les autorités françaises et américaines prennent des mesures

Dans le reste du monde, les mesures de prévention se multiplient également. Les Etats-Unis ont annoncé qu’à partir de vendredi ils commenceraient à filtrer les vols en provenance de Wuhan à l’aéroport de San Francisco et à l’aéroport John-F.-Kennedy de New York – où atterrissent des vols directs de Wuhan –, ainsi qu’à celui de Los Angeles, où sont assurées de nombreuses correspondances. Les passagers seront examinés par les équipes médicales mais pas systématiquement soumis à un prélèvement.

En France, « la vigilance vient d’être déclenchée », a fait savoir lundi Santé publique France au Parisien. Les médecins doivent désormais orienter vers le SAMU ou « un infectiologue référent » toute personne « présentant une infection respiratoire aiguë, quelle que soit sa gravité, ayant voyagé ou séjourné dans la ville de Wuhan en Chine dans les quatorze jours précédant la date de début des signes cliniques ou ayant eu un contact étroit avec une personne tombée malade dans cette ville ».

L’OMS n’a jusqu’ici utilisé le terme « urgence de santé publique de portée internationale » que pour de rares cas d’épidémies nécessitant une réaction internationale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a ravagé une partie de l’Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016 et la RDC depuis 2018.

