« Mme Lagarde prendra votre argent en banque. Qui possède vraiment votre argent ? » – Olivier Delamarche [Vidéo]

Synopsis :

Dans cette vidéo, nous revenons avec Olivier Delamarche sur cette “petite phrase” de Madame Christine Lagarde, à la tête de la BCE (Banque Centrale Européenne) après ses fonctions à la tête du FMI (Fond Monétaire international”, que je rappelle ici :

« Je pense que les français préféreront avoir un emploi plutôt qu’une épargne. Il faut se souvenir que chaque personne _ ceux de vos auditeurs qui sont qui sont là _ est à la fois un salarié, un épargnant, un emprunteur et que les impacts des taux d’intérêt vont affecter chacune de leurs dimensions. Je pense qu’on sera plus content d’avoir un emploi plutôt que d’avoir une épargne protégée. Je pense que c’est dans cet esprit-là que les politiques monétaires ont été déterminées par mes prédécesseurs et je pense que c’est assez c’est assez salutaire. »