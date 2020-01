Bizarre ? Bizarre ! L’étrange nombre 142857 ! [Vidéo]

Time : 1 mn 40 / [1]

Connaissez-vous ce nombre entier en six chiffres particulièrement bizarres ? La preuve par 142 857 avec Stéphane Dugowson, maître de conférence en mathématiques à l’Institut supérieur de mécanique de Paris.

Le nombre 142 857 possède de nombreuses propriétés mathématiques remarquables en base dix. La plupart de celles-ci découlent du fait que 142 857 est la période du développement décimal de la fraction 1/7.

1,4,2,8,5,7 c’est une suite de chiffres, qui la reconnaît ? Ce nombre aux affinités étranges pour notre base 10 si familière. Pour les spécialistes ou les curieux, 142857 est cyclique, mais aussi un nombre de Kaprekar et un nombre Harshad (grande joie en sanskrit comme vous le diront tous les pédants).

Depuis un certain temps les hommes ordinaires comptent en base 10, encore que les geeks du genre Homo numerius se laissent aller parfois à l’hexadécimal, mais après tout, les Sumériens préféraient paraît-il la base 60 survivant dans nos minutes et nos secondes, les Mayas la base 20, avec 20 = homme dans leur langue.

Et en base 10, le 7 les fascine, au point que si vous demandez à des gens de choisir un chiffre au hasard (suivant le public il peut être nécessaire de préciser « entre 0 et 9 », le nombre de gens ignorant la différence entre un chiffre et un nombre est effarante, alors que personne ne confond une lettre avec un mot), vous obtiendrez une proportion étonnante de 7 , parce que que 0, 1 ou 2 c’est trop facile, que 4, 6 ou 8 c’est pair, que 9 c’est trop maximal, que 5 c’est trop au milieu, bref seul le 3 ou le 7 semblent vraiment « au hasard ».

Pour la symbolique du 7 on verra un autre jour et ça nous entraînerait trop loin mais vous en trouverez sûrement vous-même.

