Selon l’horloge de l’apocalypse, la fin du monde est arrêtée 100 secondes avant un cataclysme planétaire

Voici la mauvaise nouvelle : nous avons tous seulement 100 secondes à vivre. Voici la bonne nouvelle : ce ne sont que des secondes métaphoriques, mais le fait est que nous n’en avons que 100 et lorsqu’elles atteindront minuit, cela pourrait vraiment être la fin de la vie humaine.

L’horloge symbolique de la fin du monde montre désormais qu’il ne reste que 100 secondes avant une catastrophe nucléaire, selon le communiqué du Bulletin of the Atomic Scientists publié à l’issue de la cérémonie de l’horloge tenue ce jeudi 23 janvier.

Depuis 1947, le Bulletin des scientifiques atomistes met régulièrement à jour « l’horloge de l’apocalypse » qui calcule l’espérance de vie de la Terre en prenant en compte les menaces nucléaire, climatique et technologique dans le monde.

Minuit sur cette horloge conceptuelle, créée au début de la guerre froide et mise à jour depuis 1947, représente la fin du monde. Ces dernières années, les aiguilles n’ont fait qu’avancer.

« Il est 100 secondes avant minuit. Nous exprimons à quel point le monde est proche d’une catastrophe en secondes, pas en heures, ni même en minutes. C’est le moment le plus proche du jugement dernier de toute l’histoire de l’horloge de la fin du monde. », selon Rachel Bronson, chef du Bulletin of the Atomic Scientists citée dans le communiqué.

Il était 23h53 lors de la création de l’horloge

Le concept a été créé par des scientifiques américains en 1947, deux ans après l’explosion des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Il était alors 23h53. L’horloge fut ensuite régulièrement mise à jour au cours de la guerre froide, atteignant son paroxysme en 1953 – année marquée par les premiers tests soviétiques et américains d’engins thermonucléaires.

Dans les décennies qui suivent, l’heure recule lorsque les deux superpuissances négocient et limitent le développement de leurs arsenaux atomiques. Mais l’horloge avance lorsque les tensions sont de retour comme en 1984 avec la course aux armements lancée par Ronald Reegan. En 1991, l’heure atteint un record historiquement bas lorsque l’URSS disparaît : 23h43.

Depuis la chute de l’URSS, l’horloge ne cesse de se rapprocher de minuit

Alors que certains imaginent la fin de l’histoire avec la dislocation de l’Union soviétique, les tensions internationales vont s’accumuler au cours des décennies suivantes : conflits au Moyen-Orient (Irak, Afghanistan, Syrie, Libye, Yémen…) ou dans l’est de l’Europe (ex-Yougoslavie, Ukraine..), multiplication des attentats terroristes, des tensions… L’horloge de la fin du monde avance donc petit à petit au fil des années.

A ce contexte géopolitique tendu, il faut ajouter le réchauffement climatique, dont l’impact est de plus en plus visible chaque année. Rien qu’en 2019, on peut évoquer les pluies diluviennes en Inde (1900 morts) ou encore les feux de forêts australiens et amazoniens. Résultat : depuis deux ans, l’horloge de l’apocalypse affiche 23h58 – une heure jamais vue depuis le record de 1953.

L’horloge de la fin du monde de 1947 à 2020

Grâce à l’image animée ci-dessous, découvrez l’évolution de l’horloge de la fin du monde depuis sa création, en 1947, à aujourd’hui.

