Wingsuit Halo [Vidéos]

Synopsis :

Le vol en wingsuit ou vol en combinaison ailée est un type de saut effectué à l’aide d’une combinaison de saut souple en forme d’aile. Cette dernière est utilisée dans les sports extrêmes, notamment par des parachutistes pour modifier le frottement de l’air sur leur corps afin d’augmenter la portance.

Ces combinaisons se gonflent d’air dès que le parachutiste se lance du haut d’une falaise ou sort de l’avion. Elles permettent de réduire leur vitesse de chute en la convertissant en vitesse horizontale. Un vol en wingsuit se termine par l’ouverture d’un parachute.

Lorsqu’il est combiné au BASE jump, le vol en wingsuit est une pratique dangereuse.

À partir d’un avion (parachutisme conventionnel), le saut en Wingsuit rend plus difficile les procédures d’urgence, pour cette raison, il est réservé aux parachutistes confirmés (plus de 150 sauts, assortis d’un brevet de Parachutiste Autonome appelé BPA). Certaines combinaisons comme la Access facilitent la transition depuis la chute libre tout en réduisant les risques (retour à plat facilité, accès aux poignées de libération et réserve).

En paralpinisme (BASE jump depuis une falaise), le vol en wingsuit est connu pour augmenter encore la technicité du saut (mauvaise appréciation de l’altitude, risque d’instabilité majoré, goût pour la proximité). Dans les années 2010, il coûte la vie chaque année en moyenne à une vingtaine de base-jumpers dans le monde entier. Le 5 octobre 2003, les parachutistes et BASE jumpers Jeb Corliss et Dwain Weston effectuent un saut en wingsuit ensemble, prévoyant d’exécuter une figure près du Royal Gorge Bridge dans le Colorado. Weston calcule mal la force du vent et sa distance par rapport au pont. Il entre en contact violemment avec ce dernier à une vitesse estimée à environ 160 km/h et meurt sur le coup.

Il est indispensable de maîtriser parfaitement le vol depuis un avion avant de se lancer depuis une falaise. À ce sujet, l’Association de paralpinisme recommande d’effectuer au minimum 200 sauts en falaise, en plus des 300 à 400 sauts préalables en avions, avant de se lancer en wingsuit.

La vitesse d’avancement moyenne d’une wingsuit est d’environ 160 kilomètres par heure (100 mph).

Le vol de proximité est une discipline liée à la wingsuit qui consiste à longer les montagnes en wingsuit. Loïc Jean-Albert est le précurseur de cette discipline.

Records Guinness

-. Le 24 juillet 2008, le couple Australien Heather Swan et Glenn Singleman sautent d’une altitude de 11,27 km au-dessus du centre de l’Australie, établissant un record du plus haut saut en wingsuit.

-. Le vol comprenant le plus grand nombre de participants officiellement reconnu a réuni 68 sauteurs à Lake Elsinore (Californie) le 12 novembre 2009.

-. Le plus long saut en wingsuit reconnu en BASE jump fait 5,8 km de long et a été réalisé par Dean Potter.

-. Le 28 mai 2011, le parachutiste japonais Shin Ito établit le record mondial du plus long vol en wingsuit, couvrant une distance de 23,1 km, ainsi que de la plus grande vitesse atteinte, avec une pointe à 363 km/h en sautant depuis un avion à haute altitude.

-. Le 23 mai 2012, 1er vol wingsuit avec posé sans ouverture du parachute : Gary Connery, cascadeur britannique de 41 ans, a sauté d’un hélicoptère en wingsuit avec un parachute de BASE jump, au-dessus de Henley-on-Thames dans le sud de l’Angleterre, avant d’atterrir sans ouvrir son parachute sain et sauf, 731 mètres plus bas, sur un amoncellement de 18 000 boîtes de carton rassemblées pour amortir sa réception.

-. Lundi 21 avril 2014, les parachutistes Vince Reffet et Fred Fugen sautent du haut des 828 mètres de la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa.

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_en_wingsuit

Vidéo :

[1] Maui’s HALO Wingsuit – TK Hinshaw / YouTube

[2] Jeb Corliss and Luigi Cani – Balls Pyramid – Jeb Corliss / YouTube

[3] GoPro Awards: Epic Cloud Cave Wingsuit in Fusion Overcapture – GoPro / YouTube

Note :

H.A.L.O : high altitude low opening