Coronavirus : World Map Real-time | Carte Mondiale en temps réel

L’épidémie liée au virus chinois ne cesse de faire des ravages en Chine et progresse dans le monde. Le bilan s’alourdit de jour en jour avec 9 776 cas de contamination et 213 décès. En France, 6 personnes ont été infectées et sont hospitalisées. L’urgence de santé mondiale a été décrétée par l’OMS ce jeudi 30 janvier.

Au 31 janvier, La Chine déplore désormais près de 10.000 cas de contamination, dont 213 mortels, selon des chiffres communiqué ce vendredi. L’épidémie a atteint l’Europe et l’Australie, l’Amérique du nord n’est pas épargnée.

Plusieurs pays d’Asie sont désormais concernés par le coronavirus, cette épidémie réapparue à la mi-décembre dans la ville de Wuhan, en Chine. Alors que des dizaines de communes chinoises ont désormais pris des mesures de confinement, le virus a été détecté à Hong Kong, Macao, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam, aux États-Unis mais aussi en France ainsi que l’Allemagne notamment.

Carte mondiale interactive en temps réel

Des chercheurs de l’université américaine Johns-Hopkins à Baltimore ont mis en ligne une carte interactive montrant l’évolution de l’épidémie dans le monde ainsi que le décompte des cas confirmés d’infection et de décès en temps réel.

En réaction, plusieurs pays ont mis en place des contrôles préventifs de leurs passagers. Les autorités thaïlandaises ont rendu obligatoire le passage au scanner thermique des voyageurs débarquant dans les aéroports de Bangkok, Chiang Mai, Phuket et Krabi et en provenance des villes chinoises à haut risque.

Des contrôles sont également effectués à Hong Kong ou à Singapour et le Vietnam procède désormais à des examens à sa frontière avec la Chine. Mais la propagation s’est étendue au-delà du continent asiatique, puisque cinq cas avérés de contaminations ont été recensés aux Etats-Unis.

En Europe, la France et l’Allemagne sont touchés avec six cas recensés pour l’Hexagone et quatre cas pour nos voisins d’outre-Rhin. De nombreux pays de l’Union Européenne recommandent à leurs ressortissants d’éviter de se rendre en Chine dans les prochaines semaines.

Source :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.lci.fr/international/carte-coronavirus-virus-epidemie-pandemie-ncov-2019-sante-pneumonie-france-etats-unis-coree-japon-chine-taiwan-allemagne-quels-sont-les-pays-touches-dans-le-monde-2143601.html

Carte | Map

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Article :

LCI / 31 janv. 08:46