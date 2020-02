Propriétaires de chats non identifiés : Bientôt une amende de 135 euros va entrer en vigueur

Time : 1 mn 17 / [1]

Ce n’est pas la première fois que le ministre de l’Agriculture choisit RMC pour parler de la protection et de l’amélioration du bien-être des animaux. Le 1er octobre, Didier Guillaume avait déclaré qu’il faudrait à l’avenir punir par la loi l’abandon d’animaux, sans en préciser clairement la mise en pratique. Ce mardi 28 janvier, toujours sur le plateau de BFMTV-RMC, celui qui vise la mairie de Biarritz, a annoncé que le gouvernement souhaitait sanctionner les propriétaires de chats non-identifiés, c’est-à-dire sans puce ou tatouage, au 1er semestre 2020, pour lutter contre les abandons.

Le ministre Didier Guillaume a fait plusieurs annonces concernant les animaux de compagnie dont il veut mieux encadrer la vente.

Les férus d’animaux de compagnie sont prévenus. Invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC-BFMTV, le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a fait plusieurs annonces ce mardi 28 janvier.

Répétant son intention de mettre fin au broyage des poussins en 2021, il a également évoqué le sort et la législation autour des animaux de compagnie. Propriétaires comme vendeurs vont devoir se mettre dans les clous à plusieurs égards.

Son ambition : que chaque animal puisse être identifié, un peu comme « un enfant avec un carnet de santé ».

À l’heure actuelle, la législation prévoit une amende de 135 euros (le code rural prévoit une amende qui peut atteindre 750 euros) selon le ministre, pour les propriétaires de chiens non identifiés. Une pénalité que Didier Guillaume souhaiterait voir s’appliquer également pour les propriétaires de chats. « Si un chat est identifié et marqué, on va le retrouver, on va retrouver son propriétaire, qu’on pourra sanctionner pour lutter contre l’abandon. », a expliqué Didier Guillaume, ajoutant que des contrôles pourraient être effectués par les vétérinaires.

« On n’achète pas un chat comme une glace »

Le ministre de l’Agriculture souhaite surtout s’appuyer beaucoup plus sur les professionnels du secteur mais aussi limiter le cadre des ventes d’animaux de compagnie. « Aujourd’hui, dans des marchés en France, il y a des animaux qui sont dans des sacs, dans des paniers. On passe devant, la malle est ouverte et on donne un billet. », a-t-il raconté, souhaitant mettre fin aux « achats d’impulsion ». « On n’achète pas un chat, un chien, un animal de compagnie comme on achète une glace. », a-t-il abondé, avant de confirmer qu’il visait également les achats d’animaux sur internet.

À ce sujet, assure-t-il, le Premier ministre Édouard Philippe a nommé un député qui travaillera sur ce dossier pendant six mois.

Rappelant que 100.000 chats et chiens sont abandonnés chaque année, Didier Guillaume souhaite qu’à terme, seuls les professionnels du secteur (animaleries, refuges ou associations) soient en mesure de pouvoir vendre des animaux. Les particuliers en seraient alors exclus.

Réagissant peu après dans un communiqué, l’organisation PETA a jugé les annonces insuffisantes : « Les mesures annoncées ne font rien de concret pour endiguer cette vague d’abandons, due principalement à l’achat en animalerie, en ligne, et auprès d’éleveurs peu scrupuleux. La France ferait bien de prendre exemple sur la Californie, où les animaleries ne peuvent proposer que des animaux issus des refuges ».

7 millions de félins concernés

Depuis 2012, tout chat domestique âgé de plus de 7 mois doit être identifié par puce électronique ou par tatouage, mais selon des chiffres du ministère de l’Agriculture datant de 2018, 47 % des chats ne sont pas identifiés en France. Soit plus de 7 millions de félins. L’identification est un moyen de lutter contre l’abandon des animaux, car la puce ou le tatouage permet de retrouver les propriétaires. Rappelons que la France détient le triste record du nombre d’abandons d’animaux en Europe. Chaque année, 100.000 animaux sont abandonnés, dont 60 000 durant l’été.

