Les légendes du cinéma : Estella Blain

Estella Blain (1930-1982)

Estella Blain, de son vrai nom Micheline Estellat, naît le 30 mars 1930 à Paris.

Petite fille issue d’une famille modeste d’origine basque, ayant passé son enfance à Montmartre, tout près des studios Pathé-Cinéma au N° 6 de la rue Francœur. Elle a un frère et deux sœurs. Elle poursuit ses études jusqu’au brevet. Mais dans son quartier, elle voit les allées et venues des artistes qui viennent dans les studios Pathé de la rue Francoeur, où de nombreux films furent tournés pendant l’occupation. Estella fait la quête dans les rues du Paris d’après-guerre en chantant et faisant l’artiste à la terrasse des cafés.

Elle se marie en 1953 avec l’acteur réalisateur Gérard Blain (1930-2000). Ils n’eurent aucun enfant et divorceront en 1957. En secondes noces, elle épouse Michel Bonjean en 1958 qui est le frère de la comédienne Geneviève Page, jusqu’en 1970. Ils auront un fils, Michel, en 1959.

Petite actrice française, elle joue notamment dans :

« Les Fruits Rouges » (1954).

« Les Collégiennes » (1957) avec Catherine Deneuve.

« Les Dragueurs » (1959) avec Nicole Berger.

« Des Femmes Disparaissent » (1959).

« Le fauve est lâché » (1959) avec Lino Ventura.

« L’Ennemi Dans L’Ombre » (1960).

« La Corde Au Cou » (1964).

« Angélique Et Le Roi » (1966).

« Vivre La Nuit » (1967).

« Cabezas Quemadas » (1969).

« Le Franc-Tireur » (1972).

…et son dernier film « Le Mouton Enragé » (1974).

Dans les années 1960, elle s’essaye à la chanson ayant composée plusieurs œuvres tristes et mélancoliques et apparaît dans quelques émissions de télévision (dans « Dim Dam Dom » en octobre 1967 elle chante solitude) et joue au théâtre d’une façon très irrégulière. Ses contrats sont de plus en plus espacés. Elle chantera en première partie d’un tour de chant de Nana Mouskouri à l’Olympia mais le public ne la suit pas.

De 1977 à 1981, elle va utiliser toutes ses relations professionnelles pour faire travailler son fils qui deviendra bien plus tard comédien et metteur en scène.

On la verra pour la dernière fois dans la série télévisée « L’Oiseau bleu », premier épisode de la série « Mon meilleur Noël » diffusé à la télévision en décembre 1981.

Citations :

« J’aime la nature pour elle-même, non pas comme un décor à des activités spectaculaires, mais pour jouir d’elle en méditant profondément. Je pars toujours sans savoir où je vais aller. Les routes me mènent et j’aboutis le plus souvent selon mon vœu intérieur. Une fois au repos, dans un beau site, je songe à ma vie de comédienne : je veux devenir l’une des premières, ou alors, renoncer ! Je préfère le cinéma au théâtre parce qu’au cinéma, à travers chaque personnage, je demeure dans ma vérité particulière. Je ferai cependant du théâtre pour être une actrice complète, avoir mon métier en main. »

« Je ne pourrais vivre sans jouer. »

Le 1er janvier 1982 au matin, Estella est retrouvée morte dans le jardin de sa maison qu’elle occupait avec son compagnon d’alors, à Port-Vendres dans les Pyrénées Orientales. Elle s’est suicidée en se donnant la mort avec une arme à feu de son compagnon, se tirant une balle dans la tempe. Elle avait 51 ans. Pour son dernier voyage, son corps est transporté à Toulouse et incinéré au crématorium de Cornebarrieu en présence de nombreux artistes et gens du cinéma.

