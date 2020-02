Belgique : Ce restaurant recycle l’eau de ses toilettes pour la servir à ses clients [Vidéos]

Time : 1 mn / [1]

Le restaurant « Gust’eaux » à Kuurne sert à ses clients de l’eau recyclée issue de leurs toilettes. Une fois la chasse tirée, cette eau est purifiée une première fois. Elle est ensuite minéralisée pour pouvoir être bue.

Ce procédé permet de faire des économies et d’anticiper d’éventuelles pénuries. Il a été présenté dans un restaurant belge.

Le concept peut sembler repoussant, mais compte tenu des exigences écologiques du moment, peut-être faudra-t-il s’y faire. En Belgique, un restaurant recycle l’eau de ses toilettes… pour la servir à ses clients.

Situé à Kuurne, à une vingtaine de kilomètres de la frontière française, ce restaurant s’appelle le Gust’eaux. Et bien que son eau vienne des toilettes, elle est garantie sans goût, sans odeur et, bien sûr, sans risque pour la santé.

Une partie de l’eau récupérée des petits coins et des éviers est d’abord filtrée et mélangée à de l’eau de pluie afin d’alimenter les chasses d’eau et d’arroser les plantes de l’établissement.

Une autre partie va subir un procédé plus poussé (avec ajout de minéraux) avant d’être mise en carafe ou d’être utilisée pour faire du café (source : 20 Minutes).

Le procédé a été présenté au public le 10 octobre dernier. Objectifs ? Faire des économies d’eau, gagner en autonomie, anticiper d’éventuelles pénuries et permettre à des restaurants non raccordés aux égouts de traiter eux-mêmes leurs eaux usées.

Une solution d’avenir ? Ça se pourrait !

