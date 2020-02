La grande peste noire du Moyen Âge [Vidéo]

Time : 20 mn 59 / [1]

En 1347, l’Europe va connaître la plus grande épidémie de peste de son histoire. Elle se répand partout, sur tous les territoires, dans toutes les maisons, à travers toutes les couches de la population…Comment faire alors pour limiter la propagation de l’épidémie ? Comment cette maladie a-t-elle modifiée la face de l’Europe et même du Moyen âge ? On vous explique les tenants et les aboutissants de cette catastrophe à travers cette vidéo.

De 1347 à 1352, près de la moitié de la population européenne a été décimée par la peste noire venue d’Asie. Des millions de personnes, des riches comme des pauvres, ont péri à la suite d’affreuses souffrances, de la Russie jusqu’à l’Afrique du Nord. L’épidémie, désastreuse à tous les points de vue, a bouleversé le portrait démographique et économique d’un continent, souligne le professeur d’histoire Michel Hébert.

La peste bubonique, également connue sous le nom de peste noire est décrite comme l’épidémie la plus meurtrière de l’Histoire. La peste aurait commencé en Chine dans les années 1330 et aurait traversé l’Europe de 1346 à 1353.

Le nom effrayant de « peste noire » n’est apparu que plusieurs siècles après sa venue en Occident (et était probablement une traduction erronée du mot latin « atra » qui signifie à la fois « terrible » et « noir »).

L’article abordera tout d’abord les caractéristiques de la peste noire ainsi que ses répercussions durant le milieu du XIVe siècle. Puis, nous la mettrons en exergue à travers un chiffrage qui élargira le débat quant aux nombres de victimes. Enfin, nous nous focaliserons sur les « moyens préventifs » quant à sa propagation.

À propos de la peste noire

Quelle était cette maladie ? La peste bubonique (causée par la bactérie Yersinia pestis) est le terme médical. C’est un bacille, un organisme, le plus souvent porté par des rongeurs. Les puces infestent l’animal (rats, mais aussi d’autres rongeurs), et ces puces se déplacent librement vers des hôtes humains.

Les symptômes comprennent une forte fièvre, des membres endoloris et des vomissements de sang. Le plus caractéristique est un gonflement des ganglions lymphatiques. Ces glandes se trouvent dans le cou, les aisselles et l’aine. Le gonflement dépasse et est facilement visible ; sa coloration noirâtre donne à la maladie son nom : la mort noire.

Les gonflements continuent de s’étendre jusqu’à ce qu’ils finissent par éclater, avec la mort peu de temps après. L’ensemble du processus, depuis les premiers symptômes de fièvre et de douleurs jusqu’à l’expiration finale, ne dure que trois ou quatre jours. La rapidité de la maladie, la douleur terrible, l’apparence grotesque des victimes, tout cela a rendu la peste particulièrement terrifiante.

La propagation est appelée « dissémination par bonds » ou « dissémination métastatique ». Ainsi, la peste a rapidement éclaté dans d’autres centres urbains et ruraux, d’où la maladie s’est propagée dans les villages et les villes environnantes par un processus similaire.

Pour devenir une épidémie, la maladie doit être propagée à d’autres colonies de rats dans la localité et transmise aux habitants de la même manière. Il a fallu un certain temps pour que les gens reconnaissent qu’une terrible épidémie éclatait parmi eux et pour que les chroniqueurs le remarquent. Le chroniqueur toscan Agnolo di Tura nous raconte cette tragédie à travers les lignes suivantes :

« La mortalité à Sienne a commencé en mai. C’était une chose cruelle et horrible… Il semblait que presque tout le monde était stupéfait de voir la douleur. Il est impossible pour la langue humaine de raconter l’horrible vérité. En effet, celui qui n’a pas vu une telle horreur peut être qualifié de bienheureux. Les victimes sont mortes presque immédiatement. Ils gonflaient sous les aisselles et dans l’aine et tombaient en parlant. Le père a abandonné l’enfant, l’épouse, le mari, un frère, un autre ; car cette maladie semblait frapper par le souffle et la vue. Et c’est ainsi qu’ils sont morts. Personne n’a pu enterrer les morts pour de l’argent ou de l’amitié. Les membres d’une famille amenaient leurs morts dans un fossé du mieux qu’ils le pouvaient, sans prêtre, sans offices divins. Dans de nombreux endroits de Sienne, de grandes fosses ont été creusées et empilées profondément avec la multitude de morts. Et ils moururent par centaines, de jour comme de nuit, et tous furent jetés dans ces fossés et couverts de terre. Et dès que ces fossés ont été comblés, d’autres ont été creusés. Moi, Agnolo di Tura. J’ai enterré mes cinq enfants de mes propres mains… Et tant de gens sont morts que tous croyaient que c’était la fin du monde. »

La propagation diffère en nombre selon l’endroit : il a fallu une quarantaine de jours pour contaminer les régions isolées, environ six à sept semaines pour les villes de plus de 10.000 habitants, et huit semaines pour les quelques métropoles de 100.000 habitants.

Il est important de noter que la peste s’est propagée sur de grandes distances par les puces à rats sur les navires. Les rats de navire infectés mouraient, mais leurs puces survivaient souvent et trouvaient de nouveaux hôtes partout où ils débarquaient.

Le fait que la peste soit transmise par les puces de rat signifie que la peste est une maladie des saisons plus chaudes, disparaissant pendant l’hiver, ou du moins perdant la plupart de leurs pouvoirs de propagation. Le modèle saisonnier particulier de la peste a été observé partout et est une caractéristique systématique de la propagation de la peste noire.

Son origine et ses chemins ?

On pensait autrefois que la peste noire était originaire de Chine, mais de nouvelles recherches montrent qu’elle a commencé au printemps 1346 dans la steppe, où un réservoir de bactéries s’étend des rives nord-ouest de la mer Caspienne jusqu’au sud de la Russie actuelle.

L’épidémie a en fait commencé par une attaque lancée par les Mongols sur la dernière voie commerciale des marchands italiens dans la région de Kaffa (aujourd’hui Feodosiya) en Crimée. À l’automne 1346, la peste éclate parmi les assiégeants et de là, elle pénètre dans la ville. Lorsque le printemps est arrivé, les Italiens se sont enfuis sur leurs navires. Et la peste noire est passée inaperçue à bord et a navigué avec eux.

Carte de la propagation de la Peste en Europe entre 1346 et 1353

L’étendue de la puissance contagieuse de la peste noire a été presque mystifiante. L’explication centrale réside dans les caractéristiques de la société médiévale dans une phase dynamique de modernisation annonçant la transformation d’une société médiévale en une société européenne moderne. Les premiers développements industriels, économiques et capitalistes avaient progressé plus qu’on ne le suppose souvent, en particulier dans le nord de l’Italie et en Flandre.

De nouveaux types de navires plus grands transportaient de grandes quantités de marchandises sur de vastes réseaux commerciaux qui reliaient Venise et Gênes à Constantinople et à la Crimée, Alexandrie et Tunis, Londres et Bruges. Le système commercial italien était relié aux lignes maritimes très fréquentées de la Ligue hanséatique allemande dans les pays nordiques et dans la région de la Baltique, avec de grands navires à large ventre, appelés rouages. Ce système de commerce à longue distance a été complété par un réseau de commerce à courte et moyenne distance qui reliait les populations de tout l’Ancien Monde.

L’apparition soudaine de la peste sur de grandes distances, en raison de son transport rapide par bateau, revêt une importance particulière. Les navires se déplaçaient à une vitesse moyenne d’environ 40 km par jour, ce qui semble aujourd’hui assez lent. Cependant, cette vitesse signifie que la peste noire s’est facilement déplacée de 600 km en quinze jours par bateau : elle s’est répandue, en termes contemporains, avec une vitesse étonnante et une imprévisibilité. Par voie terrestre, la propagation moyenne était beaucoup plus lente : jusqu’à 2 km par jour le long des routes les plus fréquentées et environ 0,6 km par jour le long des voies de communication secondaires.

Les navires italiens de Kaffa sont arrivés à Constantinople en mai 1347 avec la peste noire à bord. L’épidémie a éclaté au début du mois de juillet. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, il a commencé vers le 1er septembre, après être arrivé à Alexandrie avec le transport par bateau de Constantinople. Sa propagation de Constantinople aux centres commerciaux méditerranéens européens a également commencé à l’automne 1347. Il a atteint Marseille vers la deuxième semaine de septembre, probablement avec un bateau de la ville. Puis les marchands italiens semblent avoir quitté Constantinople plusieurs mois plus tard et sont arrivés dans leurs villes natales de Gênes et de Venise avec la peste à bord, en novembre. Sur le chemin du retour, les navires en provenance de Gênes ont également contaminé la ville portuaire de Florence, Pise. Ces grandes villes commerciales ont également servi de têtes de pont d’où la maladie a conquis l’Europe.

En Europe méditerranéenne, Marseille a été le premier grand centre de diffusion. La progression relativement rapide vers le nord en remontant la vallée du Rhône jusqu’à Lyon et vers le sud-ouest le long des côtes en direction de l’Espagne. Dès mars 1348, les côtes méditerranéennes étaient attaquées.

L’arrivée précoce de la peste noire en Angleterre et la propagation rapide à ses régions du sud-est ont façonné une grande partie du modèle de propagation en Europe du Nord. La peste doit être arrivée à Oslo à l’automne 1348, via un navire du sud-est de l’Angleterre, qui avait des contacts commerciaux animés avec la Norvège.

L’épidémie de peste noire en Norvège a eu lieu avant que la maladie n’ait réussi à pénétrer dans le sud de l’Allemagne, ce qui illustre une fois de plus la grande importance du transport par bateau et la lenteur relative de la propagation par voie terrestre. L’épidémie d’Oslo a été rapidement stoppée par l’arrivée de l’hiver, mais elle a repris au début du printemps. Bientôt il s’est répandu hors d’Oslo le long des routes principales à l’intérieur des terres et des deux côtés de l’Oslofjord.

Une autre introduction indépendante de la contagion s’est produite au début de juillet 1349 dans la ville de Bergen ; elle est arrivée à bord d’un navire en provenance d’Angleterre, probablement de King’s Lynn. L’ouverture du deuxième front de la peste était la raison pour laquelle toute la Norvège pouvait être conquise au cours de l’année 1349. Elle a complètement disparu avec l’arrivée de l’hiver, les dernières victimes sont mortes au tournant de l’année.

La dissémination précoce de la peste noire à Oslo, qui a préparé le terrain pour une épidémie au début du printemps, a eu une grande importance pour le rythme et le modèle de la conquête de l’Europe du Nord par la peste noire. Une fois de plus, le transport maritime a joué un rôle crucial, principalement par des navires hanséatiques fuyant leur station commerciale d’Oslo avec des marchandises acquises pendant l’hiver. Sur leur chemin, le port maritime de Halmstad, près du détroit, aurait été contaminé au début du mois de juillet. Ce fut le point de départ de la conquête du Danemark et de la Suède par la peste, qui fut suivie par plusieurs autres introductions indépendantes de contagion de la peste ; à la fin de 1350, la plupart de ces territoires avaient été ravagés.

Cependant, le voyage de retour vers les villes hanséatiques de la mer Baltique avait commencé beaucoup plus tôt. L’apparition de la peste noire dans la ville prussienne d’Elbing (aujourd’hui la ville polonaise d’Elblag) le 24 août 1349 a été un nouveau jalon dans l’histoire de la peste noire. Un navire qui a quitté Oslo au début du mois de juin aurait probablement traversé le détroit vers le 20 juin et aurait atteint Elbing dans la seconde moitié du mois de juillet, à temps pour déclencher une épidémie vers le 24 août.

D’autres navires qui sont revenus à la fin de la saison de navigation à l’automne des stations commerciales d’Oslo ou de Bergen ont amené la peste noire dans un certain nombre d’autres villes hanséatiques, tant sur la mer Baltique que sur la mer du Nord. L’arrivée de l’hiver a d’abord stoppé les épidémies comme cela s’était produit ailleurs, mais la contagion s’est propagée aux villes commerciales et aux villes situées dans le nord de l’Allemagne. Au printemps 1350, un front de peste formé au nord de l’Allemagne s’est étendu vers le sud et a rencontré le front de peste qui s’était formé en été 1349 dans le sud de l’Allemagne avec l’importation de contagion en provenance d’Autriche et de Suisse.

La peste entre sur le territoire de la ville-état de Novgorod à la fin de l’automne 1351 et a atteint la ville de Pskov juste avant l’arrivée de l’hiver qui a temporairement réprimé l’épidémie ; ainsi, le foyer complet n’a commencé qu’au début du printemps 1352. À Novgorod même, la peste noire a éclaté à la mi-août. En 1353, Moscou fut ravagée et la maladie atteignit également la frontière avec la Horde d’or, cette fois de l’ouest, où elle s’éteignit. La Pologne a été envahie par des forces épidémiques venant à la fois d’Elbing et du front de peste du nord de l’Allemagne et, apparemment, du sud, par une contagion venant de Slovaquie via la Hongrie.

L’Islande et la Finlande sont les seules régions qui, nous le savons avec certitude, ont évité la peste noire parce qu’elles avaient des populations minuscules avec un contact minimal à l’étranger. Il semble peu probable qu’une autre région ait eu autant de chance.

La peste à travers les chiffres ?

Combien de personnes ont été touchées ? La connaissance de la mortalité générale est cruciale pour toutes les discussions sur l’impact social et historique de la peste. Les études de mortalité parmi les populations ordinaires sont donc beaucoup plus utiles que les études de groupes sociaux particuliers, qu’il s’agisse de communautés monastiques, de curés de paroisses ou d’élites sociales. Étant donné qu’environ 90 % de la population européenne vivait à la campagne , les études de mortalité rurale sont beaucoup plus importantes que les études urbaines.

Les chercheurs étaient généralement d’accord pour dire que la peste noire a emporté 20 à 30 % de la population européenne. Cependant, jusqu’en 1960, il n’y avait que peu d’études sur la mortalité chez les gens ordinaires, de sorte que la base de cette évaluation était faible. À partir de 1960, un grand nombre d’études de mortalité de différentes parties de l’Europe ont été publiées. Ces données ont été rassemblées et il est maintenant clair que les estimations antérieures de la mortalité doivent être doublées. Aucune source appropriée pour l’étude de la mortalité n’a été trouvée dans les pays musulmans ravagés.

Les données disponibles sur la mortalité reflètent la nature particulière des enregistrements médiévaux des populations. Dans quelques cas, les sources sont de véritables recensements qui enregistrent tous les membres de la population, y compris les femmes et les enfants.

Cependant, la plupart des sources sont des registres fiscaux et des registres manoriaux qui enregistrent les ménages sous la forme des noms des ménages. Certains registres visaient à enregistrer tous les ménages, y compris les classes pauvres et démunies qui ne payaient pas d’impôts ou de loyers, mais la majorité n’enregistrait que les ménages qui payaient des impôts à la ville ou des loyers fonciers au seigneur du manoir.

Cela signifie qu’ils ont massivement enregistré les hommes adultes les plus aisés de la population, qui, pour des raisons d’âge, de sexe et de statut économique, avaient des taux de mortalité plus faibles dans les épidémies de peste que la population générale.

Selon les registres complets existants de tous les ménages, les classes locatives ou contribuables constituaient environ la moitié de la population, tant dans les villes que dans les campagnes, l’autre moitié étant trop pauvre. Les registres qui fournissent des informations sur les deux moitiés de la population indiquent que la mortalité parmi les pauvres était de 5 à 6 % plus élevée. Cela signifie que, dans la majorité des cas, lorsque les registres nous fournissent que la moitié de la population masculine adulte la plus aisée, la mortalité dans l’ensemble de la population masculine adulte peut être déduite en ajoutant 2,5 à 3 %.

L’étude détaillée des données de mortalité disponibles met en évidence deux caractéristiques remarquables par rapport à la mortalité causée par la peste noire : à savoir le niveau extrême de mortalité causée par la peste noire et la remarquable similitude ou constance du niveau de mortalité, depuis l’Espagne dans le sud de l’Europe jusqu’en l’Angleterre dans le nord-ouest de l’Occident. Les données sont suffisamment répandues et nombreuses pour qu’il soit probable que la peste noire a emporté environ 60 % de la population européenne.

On suppose généralement que la taille de la population de l’Europe à l’époque était d‘environ 80 millions d’habitants. Cela signifie qu’environ 50 millions de personnes sont mortes de la peste noire. C’est une statistique époustouflante. Il éclipse les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et représente le double du nombre d’assassinats perpétrés par le régime de Staline en Union soviétique. En tant que proportion de la population qui a perdu la vie, la peste noire a causé une mortalité inégalée.

Cette chute dramatique de la population européenne est devenue un trait caractéristique et durable de la société médiévale tardive, car les épidémies de peste qui ont suivi ont balayé toutes les tendances à la croissance démographique. Inévitablement, elle a eu un impact énorme sur la société européenne et a grandement affecté la dynamique du changement et du développement de la période médiévale au début de la période moderne. Un tournant historique, ainsi qu’une vaste tragédie humaine, la peste noire de 1346-1353 est sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

La peste d’Elliant, peint par Louis Duveau (1849, musée des beaux-arts de Quimper)

La peste à travers la mentalité médiévale

Selon la mentalité médiévale, la maladie se transmettrait à travers l’air, probablement parce que l’odeur des morts et des mourants était si horrible. Ainsi, les vivants se sont tournés vers les odeurs pour éloigner les « vapeurs mortelles ».

Les gens brûlaient toutes sortes d’encens : genévrier, laurier, pin, hêtre, hêtre, feuilles de citron, romarin, camphre, camphre, soufre et autres. Les mouchoirs étaient trempés dans des huiles aromatiques, pour couvrir le visage en sortant.

Le remède du son était un autre remède. Les villes ont fait sonner les cloches des églises pour chasser la peste, car le son des cloches des villes se faisait dans les crises de toutes sortes. D’autres villes ont tiré des canons, qui étaient nouveaux et qui faisaient un vacarme réconfortant.

La plupart des gens croyaient que la peste et les maladies de masse étaient une punition de Dieu pour leurs péchés. Ils ont répondu par des actes de pénitence religieuse visant à tempérer la colère du Seigneur, ou par la passivité et le fatalisme : c’était un péché d’essayer d’éviter la volonté de Dieu.

Conclusion

La peste noire sert de séparation pratique entre le Moyen Âge central et le Moyen Âge tardif. Les changements entre les deux périodes sont nombreux ; ils comprennent l’introduction de la poudre à canon, l’importance accrue des villes, les crises économiques et démographiques, la dislocation et le réalignement politique, et de nouveaux courants puissants dans la culture et la religion.

Inspirée par la mort noire, La Danse de la Mort ou Danse macabre, allégorie de l’universalité de la mort, est un motif pictural courant à la fin du Moyen Âge que vous pouvez découvrir à travers cet article : La Danse macabre : analyse d’une thématique artistique récurrente au Moyen-âge.

