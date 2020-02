Pourquoi ne faut-il pas mettre de métal dans un micro-ondes ?

Pour comprendre pourquoi il est dangereux de mettre du métal dans un four à micro-ondes, il faut savoir déjà comment agissent ces micro-ondes. Comme la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques, mais de plus faible fréquence : 2450 Mhz. Elles sont générées par un magnétron situé dans le four, composant qui transforme l’électricité en rayonnement électromagnétique.

La majorité des fours à micro-ondes les plus récents présentent des parois métalliques. C’est donc bien plus la forme de l’objet en métal placé dans un four à micro-ondes qui est problématique que sa composition. Mieux vaut y oublier une cuillère qu’une fourchette… © ddouk, Fotolia, CC0 Creative Commons

Four micro-ondes : la forme plus que le matériau

Les métaux, quant à eux, en tant que conducteurs électriques, portent des électrons libres qui se déplacent au sein du métal sous l’effet de ces mêmes ondes électromagnétiques. Et ils vont se concentrer sur les aspérités et autres pointes que présente l’objet. Lorsque la concentration en charges dépasse à ces endroits-là, la valeur de claquage de l’air, ce dernier s’ionise et il y a formation d’un arc électrique générateur d’ozone et de NOx.

La chaleur dégagée par ces arcs atteint plusieurs milliers de degrés et peut donc déclencher un incendie à l’intérieur du four à micro-ondes. Cependant, il existe aujourd’hui des récipients, en aluminium notamment, dont la forme est conçue pour éviter les décharges électriques.

Notez par ailleurs que dans un four à micro-ondes, les métaux se comportent comme des miroirs et réfléchissent les ondes, les empêchant d’atteindre les aliments pour les chauffer. Et en se répercutant sur les parois, les ondes finissent par abimer les composants du four.

Kezako : le surprenant fonctionnement du four à micro-ondes Pour réchauffer rapidement son repas, rien de plus pratique que le four à micro-ondes. Cette invention dérivée des radars n’utilise pas la chaleur pour chauffer les aliments, mais un procédé bien plus surprenant. Unisciel et l’Université de Lille 1 nous expliquent, avec le programme Kézako, le fonctionnement du four à micro-ondes.

