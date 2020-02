Les 3 écoles de pensée de la singularité technologique [Vidéo]

Time : 8 mn 28 / [1]

Vous avez surement déjà entendu par-ci par-là le terme “Singularité”. C’est un de ces mots tendance dans les discussions futuristes. Et comme souvent avec ce genre de terme, chacun y apporte sa petite touche et déforme son origine et sa définition. Mais ce concept est le résultat de 3 écoles de pensées qui se sont retrouvées malencontreusement mixées ensemble sous un seul terme “Singularité technologique” ce qui enlève leurs distinctions et spécificité.

La Singularité technologique (ou simplement la Singularité) est un concept, selon lequel, à partir d’un point hypothétique de son évolution technologique, la civilisation humaine connaitra une croissance technologique d’un ordre supérieur. Pour énormément, il est question d’intelligence artificielle quelle que soit la méthode pour la créer. Au-delà de ce point, le progrès ne serait plus l’œuvre que d’Intelligences artificielles, elles-mêmes en constante progression. Il induit des changements tels sur la société humaine que l’Homme d’avant la Singularité ne peut ni les appréhender ni les prédire de manière fiable. Le risque étant la perte de pouvoir humain, politique, sur son destin.

De telles conséquences ont été débattues dans les années 1960 par I. J. Good. Selon Ray Kurzweil, cette notion de Singularité technologique aurait été introduite par John von Neumann dans les années 1950. La Singularité a acquis une certaine popularité dans les années 1980 grâce à Vernor Vinge. La venue éventuelle et la date de la Singularité sont sujettes à débat, mais les futurologues et les transhumanistes l’attendent généralement pour la troisième décennie du XXIe siècle.

Émergence du concept

L’idée de présenter l’histoire logarithmiquement remonte au moins à 1932, quand John B. Sparks avec son « Histomap de l’Evolution ». Vers la même époque, il a aussi été exploré par le cybernéticien Heinz von Fœrster (secrétaire des conférences macy auquel a participé John von Neumann, entre autres), qui s’en servaient pour proposer que les souvenirs s’estompent naturellement d’une manière exponentielle.

Même s’il est couramment admis que le concept de Singularité s’est développé au cours des deux dernières décennies du XXe siècle, l’origine du terme remonte en fait aux années 1950 : « L’une des conversations avait pour sujet l’accélération constante du progrès technologique et des changements du mode de vie humain, qui semble nous rapprocher d’une singularité principale de l’histoire de l’évolution de l’espèce, au-delà de laquelle l’activité humaine, telle que nous la connaissons, ne pourrait se poursuivre. » — Stanislaw Ulam, mai 1958, au sujet d’une conversation avec John von Neumann.

Dans sa conférence du 22 juin 1955, « Psychanalyse et cybernétique ou de la nature du langage », Jacques Lacan relève, à son époque, un bougé des lignes du côté de la science, frémissement qu’il perçoit ainsi : « quelque chose est passé dans le réel, et nous sommes à nous demander – peut-être pas très longtemps, mais des esprits non négligeables le font- si nous avons une machine qui pense ».

Cette citation fut à plusieurs reprises extraite de son contexte et attribuée à John von Neumann lui-même, certainement du fait de sa réputation et de son influence.

En 1965, Irving John Good décrit un concept de singularité plus proche de son acception actuelle, dans le sens où il inclut l’arrivée d’intelligences artificielles qui prennent le relais (bootstrap) : « Mettons qu’une machine supra-intelligente soit une machine capable dans l’ensemble des domaines d’activités intellectuelles de largement surpasser un humain, aussi brillant soit-il. Comme la conception de telles machines est l’une de ces activités intellectuelles, une machine supra-intelligente pourrait concevoir des machines toujours meilleures ; il y aurait alors sans conteste une “explosion d’intelligence”, et l’intelligence humaine serait particulièrement vite dépassée. Ainsi, l’invention de la première machine supra-intelligente est la dernière invention que l’Homme ait besoin de réaliser. »

Le terme de singularité ne sert à désigner pas une croissance devenant illimitée à l’instar d’une singularité mathématique, mais représente le fait que les modèles prédictifs existants ne sont plus appropriés à sa proximité, de la même façon que les modèles physiques actuels ne sont plus adaptés au voisinage d’une singularité de l’espace-temps.

Grand angle du 64′ avec Zak Allal, représentant de l’Université de la Singularité pour les pays francophones. Cette structure de recherche et d’études sur les nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences-cognitives (NBIC) financée par de grands groupes technologiques américains, dont Google, doit ouvrir ses portes à Paris.

