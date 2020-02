Strigoi, les vampires de Roumanie [Vidéo]

Time : 16 mn 59 / [1]

Les vampires font partie des créatures du folklore, et ce depuis la nuit des temps. De nos jours, le mythe à fait son entre dans le cinéma et la littérature, les séries TV sur les vampires se multiplient, mais s’éloigne de plus en plus des mythes ancestraux concernant les buveurs de sang.

Nous allons suivre les péripéties des vampires, bien avant la création de Dracula par Bram Stoker. Il n’existait pas de mythe unique du vampire avant le 19e siècle, il existait des variantes locales suivant les régions et les croyances.

Aujourd’hui, nous allons suivre les légendes roumaines des Strigoi, l’un des noms des vampires de l’Europe de l’Est. Nous présenterons la légende et les origines du mythe, mais également les pouvoirs et les moyens de combattre les vampires.

Si le comte Dracula est inspiré, en partie, du prince Vlad Tepes, un seigneur voïvodie de Roumanie, nous allons voir que les véritables vampires sont bien différents et n’inspirait pas les fantasmes des adolescents. Au contraire, il était le symbole de la peur du retour des morts et des pulsions humaines incontrôlées défiant toute forme de morale.

