Le Président russe a tenu à répéter que les termes «père» et «mère» ne seront pas remplacés par les mots neutres « parent 1 » et « parent 2 » aussi longtemps qu’il restera le chef de l’État de la Russie.

Vladimir Poutine a donné ce jeudi 13 février son avis sur la situation dans certains États occidentaux qui souhaitent introduire les termes « parent 1 » et « parent 2 » considérés comme plus neutres.

« Tant que je serai Président, on n’aura pas « parent 1 » et « parent 2 »: j’ai déjà annoncé en public et le répète encore une fois. Tant que je serai Président, « père » et « mère » resteront. », a assuré Vladimir Poutine lors d’une réunion avec les membres du groupe de travail chargé d’étudier les propositions d’amendements à la Constitution de la Fédération de Russie.

Ce n’est pas la première fois que le Président russe aborde ce sujet. En novembre dernier, il avait déclaré espérer que les expressions de « parent 1 » et « parent 2 » ne viendraient jamais remplacer le mot « maman » en Russie.

Situation en Europe

Certains pays européens ont tenté de remplacer les termes « père » et « mère ». Par exemple, en 2015, le gouvernement de Matteo Renzi avait introduit les mentions « parent 1 » et « parent 2 » en Italie. Mais le décret signé par le ministre de l’Intérieur du gouvernement Giuseppe Conte I, Matteo Salvini, avait rétabli « mère » et « père » en janvier 2019.

En France, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement en ce sens en février 2018. Mais le texte qui prévoyait de remplacer « père » et « mère » par les mentions « parent 1 » et « parent 2 » dans les formulaires scolaires avait été supprimé par les sénateurs le 21 mai 2019.

