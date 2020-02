15 amitiés inhabituelles entre animaux [Vidéo]

Il y a des gens qui croient encore que les animaux ne sont que des bêtes stupides, mais les amitiés improbables avec les animaux que nous avons réunies ici prouveront qu’ils sont capables de ressentir de l’amour et de la compassion comme les êtres humains.

Naturellement, toutes ces images d’animaux sont à couper le souffle, mais il y a plus que cela. Pourquoi ces animaux ont-ils formé leurs amitiés ? Certains d’entre eux, comme les lions, les chiens et les éléphants, sont connus pour former de solides relations sociales ou même des réseaux dans la nature. En l’absence de leurs fiertés ou de leurs meutes, il est logique qu’ils chercheraient d’autres animaux en tant qu’amis en dehors de leur espèce. D’autres animaux plus solitaires peuvent nouer une relation parent-enfant avec des animaux avec lesquels ils passent du temps ou qui ont aidé à les élever, surtout si leurs parents sont partis.

Quelle que soit la raison, des amitiés inhabituelles comme celles-ci montrent que les animaux peuvent être beaucoup plus complexes émotionnellement que beaucoup d’entre nous le croient. Pourtant, aussi complexes soient-ils, ces animaux vivent également des moments hilarants lorsqu’ils jouent avec leur ami. Merci à la photographie animalière ou aux propriétaires d’animaux qui ont abouti à ces images d’animaux. Peut-être que les amitiés ne sont pas si inhabituelles après tout !

1. Bubbles l’éléphant d’Afrique et Bella le Labrador noir

Malgré l’extrême différence de taille, Bubbles l’éléphant et Bella le laboratoire noir sont devenus de grands amis. Bubbles a été amenée dans une réserve de safari aux États-Unis après avoir été sauvée des braconniers d’ivoire en Afrique, tandis que Bella y a été laissé par un entrepreneur du parc. Les deux sont super à voir ensemble, surtout quand Bella utilise Bubbles comme plongeoir !

2. Bea la girafe et Wilma l’autruche

Bea et Wilma sont devenues de grands amis pendant leur séjour ensemble à Busch Gardens aux États-Unis. Les deux partagent un immense enclos de 65 acres, ils ne sont donc pas obligés de passer du temps ensemble – ils le font volontiers.

3. Tinni le chien et Sniffer le renard sauvage

Tinni le chien et Sniffer le renard sauvage sont les meilleurs amis depuis qu’ils se sont rencontrés dans les forêts de Norvège. Torgeir Berge, le propriétaire de Tinni, fait ce qu’il peut pour suivre et photographier la paire pendant qu’ils jouent dans les bois

4. Torque le chien et Shrek le hibou

Torque a adopté Shrek le poussin de hibou alors qu’il n’avait que 6 mois lui-même. Shrek a été retiré des soins de sa mère parce que les maîtres avaient peur qu’elle ne le mange quand il était stressé. Il va très bien maintenant, et les deux sont devenus des copains inséparables.

5. Fred le Labrador et Dennis le caneton

Les choses semblaient sombres pour Dennis le caneton quand sa mère avait été mutilée par un renard. Fred le Labrador et son propriétaire Jeremy ont cependant trouvé et sauvé Dennis. Dennis et Fred sont amis depuis. Fred a apparemment un grand cœur, car ce n’est pas la première fois qu’il aide à prendre soin d’un orphelin – il a également adopté un bébé cerf.

6. Mabel la poule et les chiots

Après avoir été sauvée de la cuisson en raison d’une blessure au pied, Mable a trouvé une nouvelle merveille lorsqu’elle a été transférée dans la maison de ses propriétaires – des chiots ! Pour une raison quelconque, la poule d’un an a commencé à se percher sur les chiots et à les garder au chaud tandis que leur mère préfère la cour. Allez comprendre !

7. Milo le chien et Bonedigger le lion

Milo le minuscule teckel a pris Bonedigger le lionceau sous son aile quand on a découvert que le lion souffrait d’une maladie métabolique des os qui le laissait handicapé. Cinq ans plus tard, le lion de 227 kilos est toujours le meilleur des copains avec le teckel de 5 kilos et ses deux compatriotes, Bullet et Angel.

8. Le chat et le renard

Cette curieuse paire a été repérée en train de jouer par des pêcheurs sur la rive du lac de Van en Turquie. On sait peu de choses au-delà du fait qu’ils sont très mignons et très ludiques.

9. Shere Khan, Baloo et Leo

L’histoire de Shere Khan le tigre, Baloo l’ours et Leo le lion est vraiment touchante. Les trois ont été sauvés ensemble par un trafiquant de drogue qui les avait abusés de manière intensive. Baloo a même eu besoin d’une intervention chirurgicale pour retirer un harnais qui avait pénétré dans sa peau et causé des déformations – le propriétaire n’avait jamais pris la peine de l’ajuster. En raison de ce qu’ils ont souffert ensemble, les trois amis sont désormais inséparables. Ils sont sous la garde du Noah’s Ark Animal Sanctuary aux États-Unis.

10. Manni le marcassin et Candy le chien

Le marcassin Manni a été retrouvé affamé dans un champ du sud-ouest de l’Allemagne et ramené à la maison par la famille Dahlhaus. Quand il a été présenté à Jack Russell propriétaire du Terrier Candy, les deux l’ont immédiatement frappé. Depuis la dernière fois que nous avons entendu, Manni se rétablit bien et restera avec sa famille ou déménagera dans un parc animalier.

11. Kasi le guépard et Mtani le Labrador

Kasi et Mtani ont grandi ensemble à Bush Gardens aux États-Unis. Pendant leur jeunesse, leur amitié inhabituelle était un régal à regarder. Cependant, alors qu’il grandissait, Kasi a commencé à s’éloigner de Mtani et à s’intéresser davantage aux guépards femelles dans l’autre enclos. Alors que Kasi passe maintenant plus de temps avec d’autres guépards, les deux sont toujours de bons amis et visitent souvent les écoles et d’autres endroits ensemble.

12. Le lapin et le cerf

Repéré par la photographe animalière Tanja Askani, ce duo inhabituel de cerf et de lapin ressemble tout droit au classique Bambi de Disney.

13. Suryia l’orang-outan et Roscoe le chien

14. Kate la chienne Grand Danois et Pippin le cerf

Pippin le faon a été adopté par Kate qui est très attentionné. Ils étaient de grands amis, mais à mesure que Pippin grandissait, elle a déménagé dans la forêt pour élever sa propre famille de cerfs. Cependant, elle rend toujours visite à Kate et à son propriétaire Isobel.

15. Anjana le chimpanzé et les tigreaux

Ces deux petits tigres blancs ont été séparés de leur mère après que son enclos a été inondé lors d’un ouragan. Heureusement, ils ont été adoptés par une réserve animale américaine par Anjana le chimpanzé et leur gardien, China York. Anjana a aidé la Chine à élever de nombreux animaux orphelins différents, nous sommes donc sûrs qu’ils sont entre de bonnes mains.

