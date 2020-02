L’alimentation anti-inflammatoire [Vidéo]

Time : 2 mn 35 / [1]

L’inflammation est un mécanisme naturel qui permet au corps de se défendre contre les agressions. Découvrez quels sont les aliments ayant un rôle anti-inflammatoire.

Alimentation anti-inflammatoire

Pour illustration

Les aliments inflammatoires à éviter

Certains aliments et nutriments favorisent l’inflammation. Consommés en excès et de façon régulière, ils augmenteraient même le risque de développer des maladies chroniques et pourraient aggraver les symptômes de pathologies pré-existantes. Quels sont-ils ? Pourquoi sont-ils pro-inflammatoires ? Faut-il les éviter ou réduire leur consommation ? On fait le point avec Nathalie Négro, diététicienne.

L’inflammation est une réaction normale de défense de notre système immunitaire lorsqu’il est attaqué par des agents pathogènes. Le processus inflammatoire se caractérise par une série de réactions chimiques qui crée un stress oxydant et aboutit à la production de radicaux libres. Or, s’ils sont produits en excès, ces radicaux libres sont néfastes pour la santé . Ils accélèrent le vieillissement de l’organisme et augmentent le risque de souffrir de certaines maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires ou encore l’arthrite. L’inflammation devient alors chronique. Plusieurs facteurs permettent à l’inflammation de s’installer durablement dans l’organisme. L’alimentation en fait partie. Certains aliments et nutriments sont connus pour favoriser cet état inflammatoire.

Les aliments à index glycémique élevé

Ils sont généralement riches en glucides raffinés et pauvres en fibres. « Ces aliments déclenchent des hyperglycémies, qui augmentent la production de cytokines (substances qui régulent les fonctions immunitaires) inflammatoires et favorisent le stress oxydant. », explique Nathalie Négro.

Parmi les aliments à index glycémique élevé, on retrouve la carotte (quand elle est cuite), les navets, la bière ou encore la pomme de terre cuite (purée, frites, cuites au four).

Les aliments trop cuits

Le fait de cuire un aliment à très haute température va libérer des composés néoformés produits sous l’effet de la chaleur. Ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les amines hétérocycliques, la carboxyméthyllysine ou encore l’acrylamide. « Ces substances toxiques favorisent les processus inflammatoires. Il faut donc varier les types de cuisson et éviter autant que possible les aliments trop cuits comme les baguettes de pain bien cuites, les chips et les céréales. », conseille la diététicienne.

Les viandes

Cela concerne toutes les viandes sauf les volailles. Il est conseillé de ne pas manger de trop de viandes car elles contiennent un acides gras, appelé acide arachidonique, qui est reconnu pour être pro-inflammatoire. Elles contiennent également beaucoup de fer, un sel minéral pro-oxydant. « Attention, il ne faut pas les supprimer de son alimentation, simplement réduire leur consommation, car les viandes contiennent aussi du zinc, un oligo-élément anti-inflammatoire, et sont riches en protéines. », précise Nathalie Négro. « Dans l’idéal, notre apport en protéines devrait provenir à 50 % de sources végétales et à 50 % de sources animales (viande, poisson, œuf, produits laitiers). »

Les acides gras oméga 6

Les oméga 6 sont des acides gras polyinsaturés indispensables à notre organisme mais ils sont aujourd’hui consommés en excès par rapport aux oméga 3, pourtant tout aussi importants. « Parmi les acides gras oméga 6, on retrouve l’acide linoléique, un précurseur de l’acide arachidonique qu’on sait pro-inflammatoire. », indique la spécialiste.

Plus on consomme des omégas 6, plus on favorise l’inflammation. On retrouve ces acides gras dans les huiles d’olive, de tournesol, de pépins de raisin, de sésame, dans certains fruits à coque comme les amandes. « D’où l’intérêt de varier les fruits à coque et les huiles dans son alimentation. », ajoute Nathalie Négro.

L’huile de palme

L’huile de palme facilite le passage d’un lipopolysaccharide bactérien (LPS) dans le sang. Les LPS sont connus pour induire de l’inflammation. « Ce composé est présent sur la membrane de certaines bactéries présentes dans notre intestin. A leur mort, le LPS passe dans notre sang où il est pris en charge par notre système immunitaire qui le considère comme un agent pathogène provoquant ainsi une inflammation. », précise la diététicienne.

Ce processus de facilitation du passage du LPS dans le sang par l’huile de palme, est une preuve que notre alimentation peut perturber notre microbiote et occasionner de l’inflammation. Où trouve-t-on l’huile de palme ? Un peu partout malheureusement ! Pour savoir si un produit alimentaire contient de l’huile de palme, lisez bien l’étiquette. Depuis 2014, l’huile de palme et ses dérivés (graisse de palme, stéarine de palme, huile palmiste, oléine de palme…) doivent obligatoirement être mentionnés sur les étiquettes.

Alimentation pro-inflammatoire : quels dangers pour la santé ?

Une alimentation pro-inflammatoire peut être particulièrement néfaste :

Pour les personnes en surpoids ou obèses car elle augmente une inflammation généralisée pré-existante. « Les personnes en surpoids souffrent déjà d’une inflammation bas grade généralisée, c’est-à-dire une inflammation chronique. Manger des aliments pro-inflammatoires accentue cette inflammation ».

Pour les personnes souffrant d’arthrose. « Ces patients souffrent d’une inflammation aiguë au niveau des articulations et d’une inflammation bas grade généralisée. Comme pour les personnes en surpoids, une alimentation pro-inflammatoire va accentuer les symptômes de la maladie telles que les douleurs et la gêne fonctionnelle ».

Manger trop d’aliments pro-inflammatoires augmente par ailleurs le risque de survenue de certaines maladies comme le diabète de type 2 ou encore les maladies cardiovasculaires, dans lesquelles l’inflammation chronique et un excès de stress oxydant sont mis en cause.

Soigner son alimentation est, on le sait, un moyen de se protéger contre certaines maladies. Si les aliments et nutriments cités dans cet article sont incriminés dans les processus inflammatoires, ils ne doivent pas pour autant être supprimés de notre alimentation. Tout est question de modération et d’équilibre. Ne les consommez pas en excès et privilégiez les aliments anti-inflammatoires (oméga 3, céréales complètes, légumes secs, les herbes et épices…).

Bonus

Time : 3 mn 48 / [2]

L’équilibre acido-basique est une fonction fondamentale dans l’organisme puisqu’elle permet de réguler le pH de notre sang. Quels sont les aliments acidifiants et alcalinisants ? En quoi consiste le régime acido-basique ? Les réponses de Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste.

Pour illustration

