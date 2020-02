The Train : Transport of the Future ? ARTE [Video]

Time : 11 mn 50 / [1]

Pour illustration

Synopsis :

Les voyages en train sont plus écologiques que les voyages en voiture ou en avion et les trains ultra-rapides pourraient révolutionner les voyages des passagers au cours des deux prochaines décennies.

La Chine utilise le rail pour construire son grand projet d’infrastructure de la nouvelle route de la soie, ce qui signifie un plus grand rôle pour le commerce mondial ferroviaire.

Traduction rapprochée

Original :

Train travel is greener than the car or air travel and super-fast trains could revolutionise passenger travel over the next two decades.

China is using rail to build its great infrastructure project of the New Silk Road meaning a greater role for rail global trade.

Bonus : Shanghai to Beijing by high-speed – 350km/h

Time : 6 mn 56 / [2]

Pour illustration

Vidéo :

