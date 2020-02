Irlande du Nord : La Chaussée des Géants [Vidéos]

Time : 2 mn 08 / [1]

La légende dit que des géants utilisaient ces marches pour franchir la mer jusqu’en Écosse. Située en Irlande du Nord, voici la mystérieuse Chaussée des Géants.

La Chaussée des Géants, merveille d’Irlande du Nord

Ces formes géométriques ont été formées par des coulées de lave, qui, en se refroidissant, se sont cristallisées pour se transformer en colonnes hexagonales.

40.000 colonnes de basalte à la forme hexagonale… Ce célèbre paysage, c’est la Chaussée des Géants : un nom qui provient de vieilles légendes dans lesquelles des géants utilisaient ces marches pour franchir la mer jusqu’en Écosse.

Des formations étudiées depuis 300 ans

Pour l’observer, il faut se rendre en Irlande du Nord, dans le comté d’Antrim. Ces formations qui intriguent depuis des millénaires et qui sont étudiées depuis 300 ans sont le résultat d‘activités volcaniques datant d’il y a 50 à 60 millions d’années.

Ces formes géométriques ont été formées par des coulées de lave, qui, en se refroidissant, se sont cristallisées pour se transformer en colonnes hexagonales. Les études menées sur le site de la Chaussée des Géants ont contribué à la compréhension de l’histoire géologique de la Terre. Depuis 1986, ce site majeur est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. On y accède par des sentiers pédestres permettant d’observer les paysages côtiers avant d’approcher au plus près des colonnes de basalte.

La légende : la bataille de deux géants… A l’origine de La Chaussée Des Géants

La légende raconte qu’un géant irlandais du nom de Finn MacCool voulait se battre contre Benandonner, un géant habitant l’Écosse. Mais aucun bateau n’était assez grand pour les transporter l’un et l’autre. D’après la légende, Finn MacCool mit fin au dilemme en construisant, à l’aide de colonnes de pierre, une chaussée reliant les deux pays.

Benandonner releva le défi et emprunta cette chaussée pour traverser la mer jusqu’en Irlande. Il était plus grand et plus fort que Finn MacCool. A peine la femme de Finn MacCool s’en aperçut qu’elle décida de ruser et de déguiser son géant de mari en bébé.

Quand Benandonner arriva à leur maison et vit le “bébé”, il prit peur. Il se dit que si l’enfant était de cette taille, il préférait ne pas rencontrer le père.

Il regagna l’Écosse et pour être sûr que Finn MacCool ne pourrait pas le suivre, il détruisit la chaussée derrière lui. En Irlande, il ne reste donc de cette chaussée que les pierres qui construisent aujourd’hui la Chaussée des Géants.

