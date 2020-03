Coronavirus : quels sont les symptômes et comment savoir si vous êtes malade [Vidéos]

Time : 1 mn 18 / [1]

Time : 1 mn 23 / [2]

Le Coronavirus Covid-19 suscite des inquiétudes et avec son lot de fausses informations

Quels sont les symptômes du Covid-19 ? Ce virus se manifeste par une infection respiratoire aiguë.

Le malade ressentira de la fièvre, une fatigue généralisée, des courbatures, de la toux et de l’essoufflement. Soit des symptômes comparables à ceux de la grippe ou d’un rhume.

Comment se transmet le virus ?

Selon l’OMS, il se transmet par contact direct avec les gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée ou au contact de surfaces contaminées par le virus. Il est actif seulement quelques heures à l’air libre.

La durée d’incubation varie de 7 à 14 jours.

Selon une étude chinoise, le Covid-19 s’avère être un virus bénin dans quatre cas sur 5 et mortel dans seulement 2,3% des cas.

Les personnes de plus de 75 ans, les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes atteintes de maladies chroniques sont les plus à risque.

Comment se protéger ?

Pour se prémunir de ce virus, il faut se laver régulièrement les mains, se couvrir la bouche, le nez au moment de tousser ou d’éternuer.

Et éviter tout contact rapproché avec une personne présentant les symptômes d’un rhume ou d’une grippe.

Pour l’heure, il n’existe pas de médicament spécifique contre le Covid-19 ni de vaccin.



Covid-19



Comment savoir si vous êtes malade ?

Le nombre de malades du Covid-19 est encore faible sur le territoire, mais est en progression depuis deux jours. Comment savoir si vous êtes malade et que faire si vous pensez l’être ?

Le ministre de Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi soir que le nombre de personnes malades du Covid-19 était passé à 38 en France. Soit une augmentation de 20 cas en moins de 24 heures. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé jeudi que l’épidémie était devant nous. Si vous pensez être malade, il ne faut pas aller chez le médecin mais appeler directement le 15. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Comment se transmet le coronavirus?

Le Covid-19 se transmet par la salive, les gouttelettes dues à la toux ou aux éternuements, par contacts rapprochés avec des malades comme des poignées de main ou des embrassades et par contact avec des surfaces contaminées. Un lavage de mains régulier (toutes les heures environ) permet de se prémunir en grande partie contre la transmission.

Quels sont les symptômes ?

Il est difficile voire impossible de différencier les symptômes du Covid-19 de ceux d’une grippe saisonnière. À savoir une fièvre d’apparition brutale, une toux d’ordinaire sèche qui peut se prolonger, des maux de tête, des courbatures, le nez bouché et une irritation de la gorge. Ces symptômes n’apparaissent pas nécessairement tous, ni de manière simultanée. On considère que deux tiers des personnes infectées sont peu symptomatiques, voire asymptotiques.

Comment être sûr que je n’ai pas la grippe ?

Pour le moment, les autorités sanitaires le répètent : l’épidémie n’est pas encore arrivée sur le territoire. Si vous présentez ces symptômes et que vous n’êtes pas de retour d’une zone à risques, il n’y a pas de raison que ce soit le coronavirus. Vous avez sûrement la grippe ou un syndrome grippal. La situation serait cependant amenée à évoluer, si la France devait entrer au stade 3 du plan épidémique (qui est déclenché lorsque le nombre de malades devient très important et que la chaîne de contaminations ne peut être remontée). La stratégie sanitaire passerait d’une logique de détection et de prise en charge individuelles, à une logique d’action collective.

Qu’est-ce qu’une zone à risque ?

Ce sont les pays ou régions dans le monde où le nombre de malades est très important. La liste est mise à jour par Santé Publique France. A l’heure où cet article est écrit, y figurent la Chine, Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, le nord de l’Italie (Vénétie et Lombardie), mais aussi l’Iran. Pour toutes les personnes de retour d’une de ces zones, il est conseillé de surveiller sa température deux fois par jour et de réduire au maximum les activités extérieures non indispensables et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles (Ehpad, maternité, etc.).

Que faire si vous pensez être malade ?

Si vous présentez des symptômes et que vous revenez d’une zone à risques, il est très important de ne pas se rendre aux urgences ou chez le médecin généraliste pour ne pas contaminer les autres patients. Le port du masque est vivement recommandé : il permet d’éviter de contaminer vos proches. Il faut appeler le 15 et expliquer votre situation. Si vous êtes jugé susceptible d’être infecté, vous serez conduit dans l’un des 138 établissements habilités à accueillir des patients malades pour y subir un test. Vous serez maintenu à l’isolement le temps d’obtenir le résultat.

À quoi sert le numéro vert 0800 130 000 ?

Ce numéro est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 21h, exclusivement pour répondre aux questions non médicales. Cette plateforme a vocation à répondre aux questions pratiques, par exemple des parents inquiets de voir leur enfant refusé à l’école, des employeurs s’interrogeant sur la possibilité d’obliger un salarié à faire du télétravail, ou bien de ceux qui se demandent où ils peuvent se procurer des masques de protection et à quoi ils servent. Les autorités sanitaires précisent bien que cette plateforme n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux. Si vous revenez d’une zone à risques, que vous avez fréquenté quelqu’un qui en revient et que vous êtes souffrant : appelez le 15 !

FRANCE

Départements touchés par le virus au 29 février 2020 / Wikipédia

Vendredi 28 février, le nombre de nouveaux cas d’infection par le nouveau coronavirus Covid-19 a fortement augmenté : 21 nouveaux cas en seulement 24 heures. Au total, trente-neuf cas de contamination ont été recensés dans l’Hexagone.

Vingt-cinq patients sont hospitalisés. Douze patients sont guéris et sortis de l’hôpital. Deux patients sont décédés : un patient de nationalité chinoise et âgé de 80 ans, le 14 février et un Français de 60 ans, le 26 février.

Une enquête épidémiologique, basée sur le « contact tracing », est mise en place pour tout nouveau cas confirmé, et toutes les personnes ayant été en contact étroit avec ces patients sont recensées et prises en charge.

Des mesures de confinement

Un accueil spécifique des voyageurs pour les vols en provenance de Chine (en forte baisse car plusieurs compagnies aériennes internationales dont Air France ont suspendu leurs vols vers et depuis la Chine), Hong-Kong et Macao a été mis en place aux aéroports de Roissy et de Saint-Denis de la Réunion. A noter que la France a décidé de ne pas prendre la température des passagers à la descente de l’avion contrairement à d’autres pays, car cette mesure est jugée « complexe et pas toujours efficace » pour plusieurs raisons : autres causes de fièvre, fièvre masquée par des médicaments, délai d’incubation… D’autant que celle-ci n’est pas recommandée par l’OMS à ce jour.

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères déconseille fortement les voyages en Chine, sauf raison impérative, et recommande de reporter tous les déplacements non essentiels dans les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, en Corée du Sud, en Iran et à Singapour. Face à la propagation de l’épidémie, l’Education nationale a envoyé un courrier lundi 25 février à tous les établissements scolaires afin que les professeurs et élèves ayant séjourné en Lombardie, en Vénétie ou dans toute autre zone à risque durant les vacances scolaires de février soient confinés à leur domicile pour une durée de deux semaines.

Une quatrième vague de ressortissants français en provenance de Chine est par ailleurs en quarantaine depuis le vendredi 21 février dans un centre de vacances situé à Branville dans le Calvados. Leur confinement durera 14 jours, soit la durée d’incubation maximale du virus. Quant aux premiers Français arrivés fin janvier et début février et confinés à Carry-le-Rouet et à Aix-en-Provence, leur quarantaine a pris fin.

Time : 10 mn 05 / [3]



