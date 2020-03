Dépistage du coronavirus : « Ils ne réalisent pas que l’Ile-de-France est déjà devenue une zone à risque ! », maire-médecin en Seine-Saint-Denis [Vidéos]

Le maire de Coubron, également médecin généraliste, lance un cri d’alarme contre les difficultés à faire passer des tests de dépistages aux patients qui présentent des symptômes inquiétants.

Mardi 25 février. Ludovic Toro, maire UDI de Coubron et médecin généraliste de profession alerte sur la difficulté de dépister les patients qui se présentent avec les symptômes du coronavirus. LP/Thomas Poupeau

C’est un cri d’alerte lancé par Ludovic Toro, maire (UDI) de Coubron, et médecin généraliste dans le civil. Au moment où le nombre de cas avérés se multiplient en France lui dénonce une prise en charge « défaillante » des patients.

« Tous les jours je reçois des malades avec de la fièvre, une toux persistante et contrairement à ce que le gouvernement affirme, je n’ai même pas reçu un seul masque pour me protéger », tance le médecin généraliste.

Confronté à un cas suspect, ce jeudi, il explique s’être trouvé « démuni » face à ce patient aux symptômes alarmants. « Une toux depuis 10 jours et des pics de fièvre à 40° », détaille le médecin. Avant d’ajouter : « et il travaille à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ! »

« On m’a dit de renvoyer le patient chez lui »

Des signaux inquiétants mais jugés insuffisants pour faire l’objet d’une prise en charge. « J’ai suivi le protocole, j’ai appelé le Samu pour qu’il soit transféré dans un hôpital habilité à pratiquer les dépistages. Mais on m’a dit de le renvoyer chez lui », explique-t-il, déconcerté.

Une fois rentré chez lui, le patient (qui préfère garder l’anonymat) appelle le numéro vert (0 800 130 000) mis à la disposition des citoyens. « C’est quand j’ai indiqué que je travaillais à l’aéroport Charles-de-Gaulle, qu’ils ont tiqué », explique-t-il. On lui conseille alors de rappeler le SAMU pour être pris en charge. En vain.

« J’ai laissé sonner une demi-heure et puis j’ai fini par abandonner », explique ce père de quatre enfants qui confesse avoir ressenti « une grande angoisse ». Si la fièvre a depuis baissé, il reste dans le doute. « Comme je vais mieux on ne me fera jamais passer les tests mais peut-être que mes enfants sont en phase d’incubation. On ne sait pas. »

« Ils ne réalisent pas que l’Ile-de-France est déjà devenue une zone à risque ! »

Pour le moment, seuls quatre hôpitaux sont habilités à faire passer les fameux tests de dépistages :

L’hôpital Bichat (Paris X).

La Pitié Salpêtrière (Paris XIII).

L’hôpital Necker (Paris XV).

L’hôpital Bégin à Saint-Mandé (Val-de-Marne).

Mais pour qu’un patient puisse bénéficier d’un test il doit remplir des « critères très précis » comme le rappelle le professeur Adnet, chef de service des urgences de l’hôpital Avicenne (AP-HP) à Bobigny et directeur du Samu de Seine-Saint-Denis.

Outre les symptômes caractéristiques d’une grippe, le patient doit « avoir été en contact direct avec une zone à risque (Chine, Iran, Italie…), être entré en contact prolongé avec une personne infectée ou présenter des symptômes respiratoires très graves ».

Des critères « pas du tout adaptés à la réalité du terrain », selon Ludovic Toro. « Si les patients ne viennent pas d’une zone à risque, on ne peut pas leur faire passer un test. Ils ne réalisent pas que l’Ile-de-France est déjà devenue une zone à risque ! », s’énerve le médecin qui dénonce « un grave retard à l’allumage ».

« Des tests innovants et trop chers »

Si les laboratoires n’ont pas encore la possibilité de faire passer les tests « c’est parce qu’ils sont innovants et qu’ils coûtent trop cher », croit savoir le docteur Ramo, directeur d’un laboratoire d’analyse dans la ville voisine de Chelles (Seine-et-Marne).

« Lors de l’épisode de propagation du virus H1N1, il s’était passé la même chose, se souvient le praticien. On a reçu les tests en laboratoire un an après le pic du virus, quand plus personne n’était menacé. »

Mais pour le professeur Frédéric Adnet, les situations ne sont pas comparables. « Avec le coronavirus, le protocole de prise en charge peut changer à tout moment », explique le spécialiste.

Si la France était jusqu’à présent en niveau 1, le ministre de la Santé vient d’annoncer le passage de la prise en charge en niveau 2. Conséquence direct l’hôpital d’Avicenne sera l’hôpital de référence sur le département à partir de lundi, 9 heures. Mais les consignes restent identiques rappelle le Pr Adnet : « Il faut appeler le Samu, les patients ne doivent en aucun cas se rendre seuls à l’hôpital. »

Source :

https://www.lci.fr/bien-etre/coronavirus-en-quoi-consiste-le-test-de-depistage-covid-19-institut-pasteur-2146280.html

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/depistage-du-coronavirus-en-seine-saint-denis-le-cri-d-alarme-du-maire-medecin-28-02-2020-8269413.php

Article :

Olivia Villamy / Le Parisien

Vidéo :

[1] Coronavirus : selon un médecin, l’hôpital public « n’est pas prêt » en cas d’épidémie – Europe 1 / YouTube

[2] Coronavirus : « on va vivre une situation proche de celle de l’Italie », dit un médecin de la Pitié-Sa – RTL – On a tellement de choses à se dire / YouTube