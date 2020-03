Coronavirus : combien de temps survit le virus sur des surfaces contaminées [Vidéos]

Time : 1 mn 15 / [1]

Quel est le temps de survie du coronavirus sur une poignée de porte ? Des pièces de monnaie ? Ou encore l’écran de votre smartphone ?

Comme toutes les infections qui se transmettent par gouttelettes, on peut attraper le virus via un contact entre les mains de personnes infectées mais aussi via les surfaces fréquemment touchées. Comme la barre du métro ou le bouton de l’ascenseur par exemple.

Pour illustration

De nouvelles études se basant sur les analyses des précédents coronavirus, comme le SRAS ou le MERS, sous-entendent que le Covid-19 pourrait persister sur des surfaces contaminées pendant de nombreux jours.

L’épidémie de coronavirus continue de prendre de l’ampleur à travers le monde. Pour tenter de contenir le virus, de nombreuses mesures sont prises à travers la planète : confinement, transport aérien limité, désinfection de quartiers entiers, communiqués sur les mesures d’hygiène…

En Chine, la Banque centrale a même commencé à nettoyer profondément ses liquidités, quitte à en détruire une partie. En effet, le coronavirus peut survivre à la surface de l’argent et ainsi être transmis.

Jusqu’à neuf jours

Les scientifiques n’ont pas encore pu connaître la durée de survie du nouveau coronavirus chinois sur une surface contaminée. En revanche, ils ont pu se baser sur les analyses d’autres coronavirus, comme le SRAS ou le MERS, pour l’estimer.

Selon une étude publiée en février dans « The Journal of Hospital Infection« , les coronavirus peuvent rester sur des surfaces inanimées, comme le plastique ou le verre, jusqu’à neuf jours.

Interrogé par CNN, le Dr Charles Chiu, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Californie, à San Francisco, explique pourquoi cette étude donne des informations viables sur le Covid-19 bien qu’elle ne l’analyse pas directement.

« Je me baserais principalement sur les données du coronavirus du SRAS, qui est le plus proche par rapport au nouveau coronavirus – avec une similitude de séquence de 80% – parmi les coronavirus testés. Cependant, il est très difficile d’extrapoler ces résultats au nouveau coronavirus en raison des différentes souches, charges virales et conditions environnementales qui ont été testées dans les diverses études et du manque de données sur le nouveau coronavirus lui-même. »

Des désinfections efficaces

Face à ces résultats, les chercheurs ont essayé de multiples manières de désinfecter les surfaces contaminées pour voir lesquelles étaient efficaces. Et il semblerait que plusieurs méthodes accessibles pour tout le monde portent leurs fruits.

« La désinfection des surfaces avec 0,1% d’hypochlorite de sodium ou 62–71% d’éthanol réduit de manière significative l’infectiosité des coronavirus sur les surfaces en 1 minute d’exposition. »

Si ces noms un peu barbares ne vous parlent pas, ne vous inquiétez pas. Il s’agit de composants que vous pouvez par exemple retrouver dans des solutions hydro-alcooliques en vente dans tous les commerces.

Vous pouvez donc trouver le moyen de faire face à l’infectiosité du coronavirus, qui rappelons-le peut persister jusqu’à neuf jours sur une surface contaminée. En plus de cela, n’oubliez pas certaines règles d’hygiène comme se laver les mains après avoir touché des objets du quotidien comme une barre de métro ou des billets, éviter de serrer des mains, ne pas se toucher le visage, éviter les lieux très fréquentés…

Time : 1 mn 02 [Vostvfr] / [2]

Une étude réalisée par des chercheurs allemands, conclut que ces virus peuvent persister sur les surfaces jusqu’à 9 jours.

Les basses températures et l’humidité de l’air pouvant prolonger leur durée de vie.

Pour illustration

