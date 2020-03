Coronavirus : voici 3 recettes faciles pour fabriquer votre gel hydroalcoolique [Vidéo]

Time : 53 s / [1]

L’épidémie de coronavirus vous inquiète ? Pour vous lavez les mains, pensez d’abord au basique savon. Et si vous souhaitez faire votre propre préparation pour vous nettoyer les mains lorsque vous êtes en déplacement, voici comment faire.

Se laver les mains, c’est le premier geste recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui rappelle l’importance des “mesures-barrière” pour éviter la propagation du virus. Mais aussi du ministère de la Santé qui rappelle chaque hiver, la nécessité d’une bonne hygiène.

[#HiverSansVirus❄] Se laver les mains, oui, mais en respectant ces 6⃣ étapes pour plus d'efficacité 👊

➡ https://t.co/vsplmFV1wc pic.twitter.com/e10pVVNLrx — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) February 23, 2018

Un simple savon de Marseille peut suffire, c’est le premier rempart contre les microbes d’une façon générale. La solution à privilégier avec les gels vendus en pharmacie.

Selon le ministère de la santé, se laver les mains au savon reste la mesure la plus efficace pour prévenir la transmission des microbes. Lavez-vous les mains au moins pendant 30 secondes. Et plusieurs fois par jour.

Gardez en tête que le savon classique et ce qu’il y a de mieux, et le plus économique. Mais si vous souhaitez fabriquer vous-même un autre savon de type liquide, voici quelques façons simples de le faire. Les préparations contenant de l’alcool seront plus efficaces.

Recette 1 : un savon avec alcool au parfum citron, lavande, eucalyptus

Les ingrédients nécessaires

25 ml de gel d’aloe vera.

20 ml d’alcool à 70%.

6 gouttes d’huile essentielle de tea-tree.

6 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus.

6 gouttes d’huile essentielle de géranium.

6 gouttes d’huile essentielle de lavande.

6 gouttes d’huile essentielle de citron.

La recette

Mettre votre gel d’aloe vera dans votre flacon pulvérisateur ou pompe. Incorporez ensuite votre alcool à 70% et toutes vos huiles essentielles.

Attention, comme toute préparation avec des huiles essentielles, et qui plus est avec de l’alcool, on ne s’en sert que sur les mains. En évitant de toucher vos yeux ou muqueuses.



Pour les enfants ou femmes enceintes , vérifiez si l’huile essentielle utilisée est sans danger pour vous.

Recette 2 : un autre savon nettoyant, mais sans alcool à base d’huile essentielle de tea-tree

Les ingrédients nécessaires

40 ml de gel d’aloe vera.

10 m d’huile végétale.

20 gouttes d’huile essentielle de tea-tree.

La recette

Dans un flacon pulvérisateur (si possible), versez votre gel d’aloe vera. Mélangez dans un bol l’huile essentielle de tea-tree et l’huile végétale. Incorporez le tout dans votre flacon pulvérisateur.

Recette 3 : un savon nettoyant sans alcool à l’eau florale d’Hamamélis

Les ingrédients pour un flacon de 50 ml

5 ml de Gel d’Aloe Vera.

1 cuillère à soupe d’eau florale d’Hamamélis.

12 gouttes d’huile essentielle de Tea tree.

7 gouttes d’huile essentielle de Lavande fine.

La recette

Dans un bol de cuisine, mélangez votre gel d’Aloe Vera avec vos les huiles essentielles.

Ajoutez ensuite l’eau florale d’Hamamélis. Puis versez votre préparation liquide dans votre flacon pompe ou pulvérisateur.

Le lavage de mains peut prévenir la transmission de certaines maladies dangereuses pour les plus fragiles.

