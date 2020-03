Hang Soon Dong : la plus grande grotte de la planète [Vidéos]

Time : 6 mn 18 / [1]

La grotte de Hang Soon Dong, au Viêt Nam, pourrait accueillir sous sa voûte l’équivalent d’un gratte-ciel. Un décor époustouflant qu’un photographe a filmé avec un drone. Voici en vidéo un aperçu de la plus vaste galerie souterraine du monde.

La grotte Sơn Đông, mieux connue comme la grotte Hang Soon Dong (du vietnamien : Hang Sơn Đoòng ou Hang Sơn Đông signifiant Caverne de la montagne), se trouve dans le district de Bo Trach, dans le nord de Đồng Hới, dans la province de Quảng Bình au Viêt Nam. Elle fait partie du parc national de Phong Nha-Kẻ Bàng, près de la frontière avec le Laos.

Elle fait partie d’un réseau de quelque 150 grottes dans la cordillère annamitique.

Une rivière souterraine d’environ 8 kilomètres l’a creusée voilà deux à cinq millions d’années.

Quand une équipe de la British Cave Research Association explora au Viêt Nam, en 2009, une cavité souterraine inconnue, ils étaient loin de se douter qu’ils allaient découvrir la plus grande grotte du monde. Hang Son Doong est un véritable monde perdu, doté de sa propre rivière, son propre lac, et sa propre jungle, où l’on pourrait y caser des buildings de 40 étages.

La Caverne de la montagne, de son vrai nom Hang Soon Dong a été répertoriée en 2010 mais semble avoir été découverte vers 1991. Sa taille est estimée à plus de 4 km de long avec des galeries de plus de 200 m de haut pour 100 m de large.

Hang Soon Dong accueille son propre microclimat, ainsi que sa propre jungle et sa propre rivière.

Des dimensions titanesques pour une caverne

La grotte Hang Son Doong a été creusée par une rivière souterraine il y a environ 3 millions d’années. Elle est considérée comme étant relativement jeune puisque le parc national Phong Nha Ke Bang dans lequel elle se trouve est, lui, âgé de plus de 400 millions d’années, ce qui en fait le plus ancien système karstique (calcaire) d’Asie. Mais ça n’a pas empêché Hang Son Doong de se propulser au rang de plus grande grotte du monde. Selon les relevés, elle s’étendrait sur plus de 9 kilomètres de long ! Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’elle est suffisamment grande pour abriter une rivière, un lac… et ses propres nuages. On dit qu’un Boeing 747 pourrait voler là où la caverne est la plus large (200 m de haut quand même) !

A deux endroits, la voûte s’est effondrée, permettant à la jungle de pousser à l’intérieur même de la grotte Hang Son Doong. Une véritable aubaine pour les scientifiques, car cette jungle vierge de toute trace humaine, appelée « Jardin d’Edam », abrite des espèces végétales vues nulle part ailleurs, ainsi que quelques animaux comme des insectes, des chauves-souris, mais aussi des singes. Pour vous rendre compte de la taille du morceau, National Geographic propose une petite visite interactive.

D’autre part, il y a de nombreux fossiles à découvrir, ainsi qu’une quantité impressionnante de perles de caverne, très rares à trouver. Ces perles sont constituées d’une poussière de roche sur lesquelles perlent des gouttes d’eau, formant petit à petit du calcaire tout autour. L’impact des gouttes font “tourner” la perle, la polissant jusqu’à la rendre parfaitement ronde. On y trouve également des stalagmites de 80 m de haut… De quoi avoir le vertige !

Finalement, il ne manque plus que quelques dinosaures pour compléter ce tableau digne du célèbre roman Le Monde Perdu de Sir Arthur Conan Doyle. D’ailleurs, l’une des cavités à ciel ouvert s’appelle Watch Out For Dinosaurs (attention aux dinosaures !), une phrase prononcée par un des membres de la première expédition menée dans la grotte Hang Son Doong et qui depuis est restée dans les annales…

Le photographe Ryan Deboot a passé une dizaine d’heures dans cet environnement étonnant afin de pouvoir tourner ces images.

