Coronavirus : le témoignage glaçant d’un acteur italien qui a passé 24 heures confiné avec sa sœur décédée du virus

Luca Franzese, un acteur italien de la série « Gomorra », a posté cette vidéo depuis chez lui à Naples, pour alerter les autorités de la mort de sa sœur, du virus. Il s’indigne d’avoir dû passer plusieurs heures, isolé avec le corps de sa sœur aînée, avant qu’elle ne soit diagnostiquée positive au Covid-19.

La vidéo illustre bien le drame qui se joue face au nouveau coronavirus. L’acteur italien Luca Franzese a publié sur sa page Facebook cette vidéo où il annonce la mort de sa sœur, décédée le samedi 7 mars du coronavirus.

Le comédien de 43 ans se filme depuis chez lui à Naples, tandis que sa sœur Teresa, épileptique, gît dans son lit derrière lui. Âgée de 47 ans, elle présentait depuis quelques jours des symptômes d’un état grippal.

Luca Franzese et sa sœur Teresa / Pour illustration

C’est un appel à l’aide devenu viral, en pleine épidémie du coronavirus. Alors que l’Italie est plongée depuis lundi dans un confinement total afin d’endiguer ce virus venu de Chine, un acteur napolitain, Luca Franzese, a diffusé une glaçante vidéo, illustrant les conséquences d’une profonde peur liée au coronavirus dans le pays. Ce Napolitain de 43 ans, qui a notamment joué dans la série « Gomorra », s’est filmé alors qu’il se trouvait confiné avec le corps de Teresa, sa sœur décédée samedi.

Face à l’objectif dimanche, les yeux pleins de larmes et la voix tremblante, il s’insurge : « Personne ne nous aide. L’Italie nous a abandonnés ». On peut apercevoir en arrière-plan le visage de la défunte, allongée dans un lit, à la lueur d’une petite lampe de chevet. Elle est, selon lui, décédée la veille à son domicile. Comment une telle situation a bien pu se produire ?

« Même son médecin n’est pas venu »

Teresa, une femme de 47 ans décrite comme épileptique, a, selon lui, présenté des symptômes de grippe il y a plusieurs jours déjà. Mais le médecin de famille aurait refusé de l’examiner avant d’être certain qu’elle n’était pas contaminée par le coronavirus. Luca Franzese explique que son état s’est rapidement aggravé et qu’elle est décéd ée samedi.

Les services de secours ont constaté sa mort mais n’ont pas tout de suite pu, faute de tests disponibles, effectuer de diagnostic. Sa contamination au coronavirus, dont étaient persuadés ses proches, n’a pu être avérée que quelques heures plus tard. « Bien que ma sœur soit à risque, elle souffrait d’épilepsie, elle n’était pas surveillée et traitée, même son médecin n’est pas venu. », s’indigne le Napolitain. Et la triste histoire de Teresa ne s’arrête pas là.

Son corps n’a pas pu être emmené tout de suite par les pompes funèbres, assure son frère, car l’entreprise sollicitée souhaitait attendre un diagnostic avant d’entrer en contact avec le corps de l’Italienne. C’est ainsi que Lucas s’est retrouvé en quarantaine avec son corps pendant près de 24 heures, ainsi qu’avec le reste de leur famille, venue à son chevet près de Naples, les derniers jours. Une fois un test effectué post-mortem sur la jeune femme, c’est une entreprise spécialisée qui s’est chargée d’enlever son corps.

« Je lui ai fait du bouche-à-bouche »

Le journal Interapoli, qui a contacté la municipalité, confirme ces faits, en précisant néanmoins que ses services ont aidé la famille à trouver une agence de pompes funèbres acceptant de transporter le corps, mais qu’elle ne l’a appelée que tardivement.

Après cette traumatisante mésaventure, Lucas Franzese est désormais inquiet pour sa propre contamination et celle de ses proches, dont ses parents âgés. L’homme relate s’être placé volontairement en quarantaine. « Je pourrais aller partout diffuser le virus, constate dans une seconde vidéo l’acteur conscient de sa potentielle infection au Covid-19. Pour essayer de maintenir ma sœur en vie, je lui ai fait du bouche-à-bouche ». Les policiers sont en train d’enquêter afin de déterminer comment Teresa a pu contracter le virus.

Luca Franzese / Pour illustration

