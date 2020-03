Dette publique : austérité avec intérêts [Vidéo]

Time : 12 mn 39 / [1]

Pour illustration

Synopsis :

Transition écologique, lutte contre la pauvreté, réforme des retraites : il est une data qui permet de justifier toutes les inactions et les rigueurs… Mais c’est le chiffre de la dette publique, bien sûr ! Et parce que nous vivons soit disant au-dessus de nos moyens, il nous faudrait nous soumettre aux créanciers et au chantage à l’austérité. Bien sûr.

Pourtant, à bien y regarder c’est moins les dépenses publiques que les cadeaux fiscaux qui creusent notre dû.

Alors, au fait, à qui profite la dette ?

Vidéo :

[1] Dette publique : austérité avec intérêts – #DATAGUEULE 96 – Data Gueule / YouTube