Sur la 5G et autres : Aurélien Barrau lance un nouvel avertissement [Vidéos]

En quoi devrions-nous craindre la 5G dont l’arrivée nous permettra de surfer encore plus vite sur nos smartphones ? Réponse.

Consommation d’énergie et de matières premières, risque sur la sécurité des données, effets des ondes… le scientifique passe les risques en revue.

Farouchement opposé au déploiement de la 5G, l’astrophysicien Aurélien Barrau a de nouveau défendu son point de vue dans une vidéo de 8 minutes postée sur Youtube.

Quand la 5G sera opérationnelle, Aurélien Barrau reconnaît qu’il sera sans doute le premier à l’utiliser. Pourquoi ? Parce qu’elle lui aura été imposée à lui comme à tous les autres, tel un besoin. Tant pis si on a bien du mal à en cerner les réels bénéfices et, tant pis si cette technologie épuise un peu plus nos ressources naturelles et explose à nouveau notre consommation d’énergie.

Alors, avant de foncer tête baissée vers la 5G juste parce que techniquement, on le peut, est-ce qu’il ne serait pas préférable d’en mesurer les avantages et les risques ? C’est en tout cas la position défendue par le scientifique dans cette nouvelle vidéo.

Biographie succincte :

Aurélien Barrau est un astrophysicien français spécialisé dans la physique des astroparticules, des trous noirs et en cosmologie. Il travaille au Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble (LPSC) sur le polygone scientifique. Il est également professeur à l’université Grenoble-Alpes.

Il a été invité en tant que visiteur à l’Institute for Advanced Study (IAS) de Princeton, à l’Institut des hautes études scientifiques (IHES) de Bures-sur-Yvette et à l’Institut Périmètre (PI) de physique théorique au Canada.

Il a été membre du comité de direction du Centre de physique théorique de Grenoble-Alpes et du laboratoire d’excellence ENIGMASS, et responsable du master de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Il est membre nommé du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), section « physique théorique ».

