Coronavirus : confinements solidaires [Vidéos]

Time : 3 mn 21 / [1]

Alors que l’épidémie de coronavirus continue de s’étendre en Europe, il est vital de rappeler un fait essentiel : le COVID-19 ne circule pas de lui-même, ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler.

Chacune et chacun d’entre nous peut donc agir pour limiter sa propagation et ralentir au plus vite l’engorgement dramatique de nos hôpitaux.

La seule action cruciale, nécessairement collective, tient en trois mots : « Restons chez nous ».

Les soignants d’un hôpital de l’Essonne demandent aux gens de respecter le confinement

Alors que l’épidémie de coronavirus fait toujours rage, les services des urgences de plusieurs hôpitaux comme celui du CHSF mobilisent les gens sur l’importance du confinement.

Ce mardi 17 mars, quelques heures après l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron et la diffusion des instructions concernant le confinement par le gouvernement, les équipes des urgences du centre hospitalier sud francilien (CHSF) ont lancé un appel. Dans une vidéo d’à peine plus d’une minute, le personnel soignant a tenu à faire passer un message clair : « Rester chez vous et respecter les mesures de confinement ».

« Il est inutile de faire ses courses quatre fois par semaine. Faites une liste et allez-y juste une fois par semaine. », abondent-ils en pointant du doigt les règles d’hygiène qui ne seraient pas respectées en cas de déferlement dans les grandes surfaces comme nous avons pu l’observer ce lundi 16 mars, ou encore ce mardi matin, avant l’entrée en vigueur du confinement.

« Nous serons dans la merde »

Par cette action, les urgentistes ont voulu sensibiliser les citoyens pour éviter l’asphyxie de leur service. « Si vous avez des symptômes, restez chez vous. Si vous venez aux urgences, vous allez transmettre le virus à d’autres personnes. En faisant ça, vous allez nous contaminer, si bien que vous n’aurez plus de soignants et nous serons dans la merde. », insistent-t-ils.

Time : 1 mn 10 / [2]

Rien que dans les services de l’AP-HP de la ville de Paris, 56 cas ont été signalés chez les personnels soignants. La mesure de confinement n’est donc pas à prendre à la légère.

Source :

https://wiki.datagueule.tv/Coronavirus_:confinements_solidaires(hors_série)

https://actu.fr/ile-de-france/corbeil-essonnes_91174/coronavirus-soignants-dun-hopital-lessonne-demandent-gens-respecter-confinement_32329488.html

Attestation de déplacement dérogatoire autorisé par l’article 1er du décret du 16 mars 2020 :

https://static.ccm2.net/scrib-files/14384866.pdf

Article :

Jérôme Lemonnier / Actu.fr

Vidéo :

[1] Coronavirus : confinements solidaires – Data Gueule / YouTube

[2] Coronavirus : urgentistes hôpital Essonne – Maëlle Ni / Facebook