Coronavirus : Des chercheurs affirment que les personnes de ce groupe sanguin pourraient être plus vulnérables au virus

Le risque d’être infecté par le Covid-19 est plus ou moins élevé en fonction de son groupe sanguin. C’est tout cas ce qu’affirment des scientifiques chinois.

Des scientifiques chinois ont mené une étude pour déterminer le risque d’infection au coronavirus en fonction du groupe sanguin. Selon les résultats, les personnes du groupe A ont un risque plus élevé par opposition à celles du groupe O.

Les personnes de groupe sanguin A sont plus susceptibles d’être infectées par le nouveau coronavirus, alors que le groupe sanguin O présente un risque d’infection significativement plus faible, indiquent les résultats de l’étude publiée le 11 mars par un groupe de scientifiques chinois sur le site Medrxiv.org.

Les scientifiques ont mené une étude ciblée pour déterminer s’il existe une relation entre le groupe sanguin des patients et leur sensibilité au Covid-19. Ils ont prélevé des échantillons sur 2.173 patients de trois hôpitaux de Wuhan et Shenzhen qui avaient été testés positifs au virus, dont 206 appartenaient à des personnes décédées des suites de la maladie.

Les chercheurs qui ont d’abord examiné le groupe de 3.694 personnes non infectées à Wuhan ont découvert que parmi elles :

33,84% appartenaient au groupe O.

32,16% au A.

24,90% au B.

9,10% au groupe sanguin AB.

Des tests menés sur 1.775 patients infectés de l’hôpital Jinyintan de Wuhan (dont 206 sont décédés) ont montré que :

37,75% présentaient un groupe sanguin A.

26,42% un groupe B.

25,80% un groupe O.

0,03% un groupe AB.

L’étude portant sur 398 autres patients d’un autre hôpital de Wuhan et de Shenzhen a donné des résultats similaires.

Coronavirus – World Map – 20.03.20 – 02.43 am

Le nombre toujours croissant de contaminations

La France recense ce 17 mars un nombre de cas dépassant les 6.600 avec 148 morts. Sur fond de propagation du coronavirus, le pays a appliqué des mesures de « restriction ferme » dès aujourd’hui midi et pour une durée de 15 jours afin de réduire contacts et déplacements au strict minimum.

Détecté en décembre dernier en Chine, le Covid-19 a touché 145 pays et territoires avec plus de 180.000 cas d’infection et plus de 7.000 morts.

En Europe, l’Italie est le pays le plus impacté avec 27.980 cas de contamination et 2.158 morts.

CE QU’IL FAUT RETENIR

-. Les personnes avec un groupe sanguin A ont un taux de mortalité supérieur aux coronavirus.

-. Les personnes avec un groupe O semblent au contraire protégées.

-. Cela pourrait être dû à la présence d’anticorps anti-A, qui inhibent la liaison entre la protéine virale et le récepteur de la cellule.

-. Cet effet protecteur est susceptible de ralentir considérablement l’épidémie.

Futura Sciences

Pour illustration

Source :

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.11.20031096v1

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-personnes-groupe-sanguin-seraient-plus-sensibles-coronavirus-80111/

https://fr.sputniknews.com/international/202003171043309705-des-chercheurs-affirment-avoir-etabli-un-lien-entre-un-groupe-sanguin-et-le-risque-dinfection-au/

Article :

Sputniknews

Céline Deluzarche, Journaliste / Futura Sciences