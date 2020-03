Proposition pour l’éradication de la pandémie Covid-19

Publié à la demande de Mr Yves Chosson

Lettre électronique envoyée à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe, Premier ministre français, le 18 mars 2020.

Dans cette lettre, il est demandé de distribuer de la chloroquine. Mais il est évident que tout nouveau produit plus efficace et sans contre-indications devrait convenir et prendre la priorité sur la chloroquine.

La lettre peut être reprise sur tout site qui aimerait la diffuser.

A défaut de pouvoir s’approvisionner en masques FFP2, l’auteur de la lettre pense que toute personne devrait porter un masque conçu par soi-même et des gants imprégnés de savon.

Il ajoute cette nouvelle astuce complémentaire :

Après lavage des mains, ré-frotter le savon entre les mains et laisser sécher sans essuyage.

Un double a été envoyé aux gouvernements suivant : Italie, Hongrie, Espagne, Grèce, et UE.

Il a été dit que le coût de la Chloroquine est très bas et est efficace avec très peu de contre-indications. Ceci est supposé vrai. C’est pour cela que je me permets cette suggestion.

1. Agir en préventif en distribuant des pilules de Chloroquine à tous les volontaires avec indication de la posologie adéquate, par le biais des pharmacies.

Soit, choisir deux régions comparatives équivalentes pour le double aveugle, si vous souhaitez faire un test en premier. Ou, étendre la distribution à toutes les zones concernées immédiatement, ou encore à tout le pays dès que la chloroquine est en quantité suffisante.

Donner la priorité lors de la distribution aux personnes fragiles, puis aux moins fragiles. Puis étendre à tous les volontaires. Le critère peut être entre autres, l’âge.

2. Recommander le port du masque, même fait maison avec du tissus coton. Envisager même l’obligation. (On ne peut pas négliger tout masque quel qu’il soit sous le prétexte qu’il n’est pas protecteur à 100 %.)

3. Recommander le port de gants fins frottés au préalable avec du savon légèrement humide. Envisager même l’obligation.

Si ma proposition s’avère efficace, les hôpitaux seront désengorgés et très certainement les coûts totaux devraient chuter; les activités pourraient être reprises rapidement, peut-être immédiatement.

4. Exiger la fabrication en grande quantité de la Chloroquine.

5. Plus tard en fin de pandémie, présenter la facture aux USA si leur responsabilité est confirmée.

Mr Yves Chosson

Pour illustration

Article :

Yves Chosson (Français, né en France)

Mail : ycn@gmx.fr