Coronavirus : La Poste réduit sa distribution du courrier et des colis [Vidéos]

Time : 44 s / [1]

Pendant l’épidémie de coronavirus, votre facteur ne peut plus assurer ses tournées habituelles, six jours sur sept. Dans un communiqué publié mardi 24 mars, La Poste annonce qu’elle va adapter l’organisation de la distribution du courrier pour « protéger la santé des postiers ».

Pour illustration

Le groupe adapte son organisation à l’évolution de la situation sanitaire. Le temps de travail des facteurs passe à quatre jours travaillés cette semaine, puis à trois jours, à partir du 30 mars.

La Poste n’est désormais plus en mesure d’assurer ses tournées habituelles, six jours sur sept. La pandémie due au coronavirus a déjà entraîné une réduction des effectifs de l’opérateur public. Selon nos informations, le groupe a décidé, lundi 23 mars, de prendre les devants en adaptant son organisation, « pour protéger la santé des postiers et assurer ses missions essentielles ».

Les mesures qui auront le plus de conséquences pour les Français concernent la distribution du courrier et des colis. Le temps de travail des facteurs et des personnels dans les centres de tri va en effet être progressivement réduit, « sans impact sur la rémunération », précise-t-on au sein du groupe. Ils travailleront quatre jours la semaine du 23 au 28 mars, puis trois jours par semaine à partir du lundi 30 mars. Le facteur ne pourra donc plus passer tous les jours pour distribuer les lettres et les paquets. Le principe de maintenir deux à trois tournées par semaine a été évoqué en interne, mais tout dépendra des effectifs réellement présents au jour le jour.

Pour illustration

Pour limiter au maximum le nombre de postiers présents simultanément sur un même site de travail, les prises de services décalées vont se poursuivre. L’objectif étant de ne jamais avoir plus de 50 % des effectifs présents en même temps sur un site.

Time : 26 s / [2]

#MERCI !

🙏🙏 Aidez-nous à poursuivre nos activités en protégeant la santé des postier(e)s, ne commandez en ligne que ce qui vous est indispensable et ne venez en bureaux de poste que si cela est vraiment nécessaire.#COVIDー19 #LaPoste pic.twitter.com/2NSwWpm4iz — Le Groupe La Poste (@GroupeLaPoste) March 23, 2020

La priorité donnée aux services assurant un lien social

Concernant les différentes missions du facteur, la priorité sera donnée aux services assurant un lien social avec les clients, comme le portage des repas aux seniors, le portage des médicaments et de produits sanitaires nécessaires aux personnels soignants, ou l’offre « Veillez sur mes parents », avec une visite régulière à domicile du facteur. Cette nouvelle organisation du travail ne remettra pas en question le passage quotidien pour ces services de proximité.

La Poste appelle d’ailleurs ses clients à concentrer leurs commandes et leurs envois sur ce qui est strictement nécessaire. Elle en fera part aujourd’hui aux clients et aux e-commerçants. Depuis samedi 21 mars, le géant de la distribution en ligne Amazon a déjà cessé de prendre des commandes jugées « moins prioritaires » sur ses sites français (et italien) pour se concentrer sur les produits les plus demandés en cette période de pandémie de Covid-19 : les produits d’hygiène ou de base pour la maison auront la priorité , comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis.

La nouvelle organisation décidée par La Poste se met en place, alors que six syndicats de l’établissement (CGT, CFDT, SUD, CFE-CGC, CFTC et UNSA) avaient interpellé, vendredi 20 mars, le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, et leur PDG, Philippe Wahl. Dans un courrier, ils demandaient une « discussion au sujet des missions que devrait assurer prioritairement le groupe La Poste » pendant la crise du coronavirus. Ils alertaient sur la situation sanitaire et sociale au sein du groupe, où « les conditions de sécurité sont bien loin d’être maximales ».

Time : 32 s / [3]

Pour illustration

Source :

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/23/la-poste-reduit-ses-tournees-de-courrier-et-colis-en-raison-du-coronavirus_6034119_3234.html

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-poste-reduit-sa-distribution-du-courrier-pour-proteger-la-sante-de-son-personnel_3882507.html

Article :

Véronique Chocron / Le Monde

Vidéo :

[1] Pourquoi les bureaux de poste sont fermés et les facteurs ne travaillent plus? BFMTV vous répond – BFMTV / YouTube

[2] Aidez-nous à poursuivre nos activités en protégeant la santé des postier(e)s – Le Groupe La Poste / Twitter

[3] Le courrier et le journal déposés dans la boîte aux lettres peuvent-ils transmettre le virus ? – BFMTV / YouTube