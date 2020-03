La nouvelle stratégie de l’Air Force serait d’utiliser des conteneurs maritimes remplis de drones armés

L’armée de l’air des États-Unis considère un étonnant projet qui pourrait être déployé en temps de guerre dans un futur proche. Il est question de porte-conteneurs transportant secrètement des drones de combat. L’objectif ? Attaquer de manière soudaine et surprendre l’ennemi. Ce projet repose sur une possible guerre avec la Chine dans l’océan Pacifique.

Des containers pleins de drones !

Les États-Unis vont-ils se doter d’une nouvelle arme du futur ? Selon un article de Popular Mechanics publié le 8 mars 2020, l’armée de l’air américaine pense sérieusement à un stratagème guerrier en cas de conflit armé avec la Chine dans l’océan Pacifique. Il est question de porte-containers naviguant en mer de Chine, dont les containers libéreraient des centaines de drones de combat en cas de besoin.

Les drones en question sont des XQ-58A Valkyrie (voir ci-après), construits par la société Kratos Defense & Security Solutions. Il s’agit d’engins pensés pour être employés comme ailiers d’un avion de chasse piloté, mais pouvant également intégrer un essaim de drones. Capable d’atteindre une vitesse de 1 050 km/h (Mach 0,85), le XQ-58A Valkyrie bénéficie d’une autonomie d’environ 5 000 km. Surtout, ce type d’engin n’a pas besoin de piste pour décoller et atterrir.

Crédits : 88 Air Base Wing Public Affairs / Wikipédia

Une force de frappe terrible

Les porte-containers seraient notamment envoyés vers l’île de Guam, où se trouve la plus importante base américaine du Pacifique. Les drones de combat peuvent effectuer de longs trajets afin d’attaquer d’autres avions ou des cibles au sol avec des bombes GBU-39. Or, ces engins pourraient sans aucun mal atteindre des villes très importantes telles que Pékin, Shanghai ou encore Hong Kong.

Pour le général C.Q. Brown destiné à diriger l’US Air Force dans un avenir proche, ce genre de projet incarne le futur du camouflage. Selon lui, déployer de nombreux containers pourrait engendrer la confusion chez l’ennemi. En effet, ce dernier serait incapable de distinguer les containers classiques de ceux contenant les engins.

L’autre intérêt du déploiement des drones est économique . En effet, un XQ-58A Valkyrie coûte entre 2 et 3 millions de dollars, sans compter le tanker les transportant. Dans le cas d’un avion de chasse F-35A, le tarif n’est plus le même : 90 millions de dollars à l’acquisition. De plus, l’avion coûte au total plus de 350 millions de frais du début à la fin de sa vie. Évidemment, les drones ne peuvent se substituer complètement aux avions de chasse mais ils pourraient les remplacer dans certaines missions.

Time : 15 s / [1]

Drones XQ-58A Valkyrie / Pour illustration

Article :

Yohan Demeure, rédacteur scientifique / Sciencepost

Vidéo :

[1] Kratos XQ-58A Valkyrie UAS First Flight – AIRBOYD / YouTube