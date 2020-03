Coronavirus : Les Pandemic Bonds, Paris et Spéculations sur la Mort [Vidéos]

Conçues par la Banque Mondiale en 2017 pour faire face aux pandémies, ces obligations font aujourd’hui polémique.

La Finance parie sur tout ce qui bouge. Jeu excitant qui fait parfois des victimes quand les parieurs oublient de se protéger… par des contrats de 386 pages … Ce qui est le cas pour ces « Pandemic bonds. »

Je laisse au spécialiste « Economie » du « Figaro » le soin de nous les présenter :

« Les « pandemic bonds », comme on les appelle sur les marchés, ont été lancés en 2017 par la Banque mondiale. Leur objet est d’associer les marchés et leur puissance financière à la lutte contre les épidémies. À l’époque, l’organisation internationale justifie l’innovation par les difficultés de financement rencontrées dans les pays pauvres lors des précédentes crises épidémiologiques, et notamment l’épidémie d’Ebola de 2014.

Pensées pour faire porter le risque économique d’une pandémie au secteur financier, ces obligations doivent en outre permettre de mobiliser rapidement les fonds nécessaires, là où les négociations intergouvernementales font souvent perdre un temps précieux aux professionnels de santé.

Ces obligations fonctionnent sur le principe d’une assurance classique : tant qu’il n’y a pas de « pandémie » telle que définie dans le contrat, les propriétaires de ces obligations touchent des intérêts annuels très élevés.

Ces intérêts sont versés par des « pays parrains » comme l’Allemagne et la Japon, et peuvent atteindre jusqu’à 14% pour certaines obligations. En revanche, lorsqu’une pandémie se déclare, ils sont dans l’obligation de reverser tout ou partie de leurs investissements à un fonds spécifique de la Banque mondiale, qui servira à la lutte contre ladite pandémie. »