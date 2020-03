Coronavirus : il est nécessaire de dépister les personnes asymptomatiques [Vidéos]

Time : 1 mn 49 / [1]

Pascal Cherpillod, Responsable du CRIVE (Centre national de Référence pour les Infections Virales Emergentes), nous explique comment fonctionne le test de dépistage du Coronavirus Covid-19.

Dans le cadre actuel de pandémie à coronavirus SARS-CoV-2, les gouvernements du monde entier prennent différentes mesures de confinement afin de ralentir la propagation du virus. Associés à ces mesures, les autorités mettent également en place des tests de dépistage afin de diagnostiquer le plus rapidement possible les personnes présentant des symptômes sévères. Cependant, la surcharge hospitalière et la quantité extrêmement réduite de tests disponibles obligent les soignants à ne tester que les personnes montrant des symptômes avancés. Or, dans la majorité des cas, le virus est transmis par des personnes asymptomatiques. Plusieurs pays ont déjà commencé des campagnes de test générales, et incitent les autres gouvernements à faire de même.

L’Islande, une petite nation insulaire de 364’000 habitants, effectue des tests à grande échelle auprès de sa population générale, ce qui en fait le dernier pays en date à placer des tests systématiques au cœur de sa lutte contre la pandémie. Mais surtout, le test comprend également des personnes qui ne présentent aucun symptôme de la maladie. Le gouvernement islandais a déclaré qu’il avait jusqu’à présent testé une proportion plus élevée de ses citoyens que partout ailleurs dans le monde.

Le nombre d’individus testés par les autorités sanitaires du pays et la société de biotechnologie deCode Genetics — 3787 — se traduit en gros à 10’405 par million, contre environ 5203 en Corée du Sud, 2478 en Italie et 764 au Royaume-Uni. La population islandaise se place dans la position unique de disposer de capacités de test très élevées avec l’aide de la société islandaise de recherche médicale deCode Genetics, qui propose d’effectuer des tests à grande échelle.

Islande : une campagne de test systématique incluant les personnes asymptomatiques

Cet effort vise à recueillir des informations sur la prévalence réelle du virus dans la communauté, car la plupart des pays testent le plus exclusivement des individus symptomatiques à l’heure actuelle. Sur 3787 personnes testées dans le pays, un total de 218 cas positifs ont été identifiés à ce jour. Au moins la moitié des personnes infectées ont contracté le virus lors de leurs voyages à l’étranger , principalement dans les zones à haut risque des Alpes européennes (au moins 90).

Ces chiffres incluent les premiers résultats des tests volontaires sur des personnes sans symptôme, qui ont commencé vendredi dernier. Le premier lot de 1800 tests a produit 19 cas positifs, soit environ 1% de l’échantillon. Les premiers résultats de deCode Genetics indiquent qu’une faible proportion de la population générale a contracté le virus et qu’environ la moitié de ceux qui se sont révélés positifs ne sont pas symptomatiques. Ces données peuvent également devenir une ressource précieuse pour les études scientifiques sur le virus à l’avenir.

Il est peu probable que les tests de masse adoptés en Islande soient réalisables dans les pays plus grands. Cependant, il s’est avéré crucial dans certains des autres domaines les plus durement touchés par le nouveau coronavirus jusqu’à présent. Les tests ont fourni des preuves révélant qu’une partie importante de ceux qui sont infectés le sont sans ou avec des symptômes bénins — et ont confirmé plusieurs recherches qui ont montré que les individus asymptomatiques contribuent à la transmission de la maladie en grand nombre.

Individus asymptomatiques : ils sont majoritairement responsables de la transmission du virus

Dans la petite ville de Vo, dans le nord de l’Italie, l’une des communautés où l’épidémie est apparue, la population totale de 3300 personnes a été testée — 3% des résidents ont été déclarés positifs, et parmi eux, la majorité ne présentait aucun symptôme. La population a été testée à nouveau après un confinement de deux semaines et un isolement. Les chercheurs ont constaté que la transmission était réduite de 90% et que tous ceux qui étaient encore positifs étaient sans symptôme et pouvaient rester en quarantaine.

Les données initiales de l’Islande et de la Vénétie semblent correspondre aux études faisant autorité, qui ont tenté de modéliser le nouveau coronavirus. Une étude publiée dans la revue Science a révélé que pour chaque cas confirmé de virus, il y a probablement encore cinq à dix personnes atteintes d’infections non détectées dans la communauté. Les infectiologues, qui ont basé leur modèle sur des données en provenance de Chine, ont rapporté que ces cas souvent plus bénins et moins infectieux sont à l’origine de près de 80% des nouveaux cas.

Un autre article publié cette semaine par l’équipe de réponse COVID-19 de l’Imperial College — un groupe d’experts qui ont conseillé les gouvernements britannique et européen sur la façon dont la maladie pourrait se propager — confirme cela : « Les analyses des données de la Chine ainsi que les données de ceux qui reviennent sur les vols de rapatriement suggèrent que 40 à 50% des infections n’ont pas été identifiées comme des cas. Cela peut inclure des infections asymptomatiques, une maladie bénigne et un niveau de sous-constatation ».

La nécessité pour les gouvernements de mener des campagnes générales de dépistage

Le modèle suppose également que l’infectiosité survient plus rapidement chez les individus symptomatiques et qu’ils sont plus infectieux que les asymptomatiques. La capacité de test limitée dont disposent les gouvernements est principalement axée sur le test de ces symptômes et la recherche de leurs contacts, tandis que d’autres mesures visant à ralentir le virus et à ne pas submerger les services de santé couvrent l’ensemble de la population.

Mais le volume des tests est devenu un problème critique, car le virus s’est propagé à des pays du monde entier et de nouveaux cas se développent de façon exponentielle dans une grande partie de l’Europe occidentale. À l’heure actuelle, les tests sont largement limités à tous ceux qui se trouvent dans les unités de soins intensifs et à ceux qui ont une pneumonie ou des infections respiratoires importantes à l’hôpital. En effet, la capacité de test est limitée et doit être dirigée vers les patients les plus affectés, où les médecins doivent prendre des décisions en fonction des besoins cliniques.

