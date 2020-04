Les déchets de l’espace [Vidéo]

Time : 25 mn 35 / [1]

Pour illustration

Synopsis :

Avec l’exploration spatiale, de plus en plus de débris forment un anneau de déchets autour de notre planète, pouvant entrer en collision avec les vaisseaux des nouvelles missions.

Les conséquences de collisions dans l’espace pourraient être extrêmement préoccupantes pour l’économie mondiale et les relations internationales. L’astrophysicien américain et employé de la NASA Donald Kessler, les experts de Roscosmos et un cosmonaute russe qui a travaillé à bord de la Station spatiale internationale (ISS) expliquent les multiples dangers que représentent les débris spatiaux. Pour savoir comment ces déchets spatiaux peuvent être nettoyés, RT est également allée à la rencontre de Luca Rossettini, ingénieur en aérospatiale et PDG de la société D-Orbit, entreprise italienne qui travaille sur de nouveaux moyens de désactiver les satellites en toute sécurité.

Les débris spatiaux de grande taille comprennent les étages supérieurs des lanceurs spatiaux et les satellites artificiels ayant achevé leur mission. Mais la majorité des débris spatiaux résultent de l’explosion accidentelle d’engins spatiaux ou, phénomène récent, de leur collision. La dimension de ces débris peut aller d’une fraction de millimètre à la taille d’un bus. L’United States Strategic Command, qui les référence dans un catalogue public, recense en 2019 :

5 400 objets de plus de 1 m en orbite géostationnaire.

34 000 objets de plus de 10 cm circulant en orbite basse (dont 5 000 satellites et 2 000 satellites actifs).

…et, selon un modèle statistique de l’ESA :

900 000 objets de plus de 1 cm.

130 000 000 objets de plus de 1 mm.

Les débris spatiaux sont progressivement éliminés car leur altitude diminue en raison de la perte de vitesse due aux frottements dans l’atmosphère résiduelle. Ils finissent par brûler dans l’atmosphère terrestre lors de leur rentrée atmosphérique. Mais leur nombre est en augmentation constante du fait de l’activité spatiale (notamment le lancement de nano-satellites) et d’une élimination naturelle très lente dès que leur orbite dépasse 700 km.

Pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Débris_spatial

https://francais.rt.com/documentaires/71583-les-dechets-espace

Vidéo :

[1] Les déchets de l’espace – RT France / YouTube