Coronavirus : Les dermatologues mettent en garde contre l’apparition de nouveaux symptômes cutanés du virus

On connaissait, depuis l’apparition de la maladie, les symptômes proches de la grippe. Courbatures, fièvre, toux sèche, migraines et, pour les cas les plus graves, détresse respiratoire et pneumonie typique du coronavirus. Plus inattendu et surprenant, on découvrait, il y a deux semaines, que le coronavirus entraînait chez un certain nombre de malades la perte du goût et de l’odorat. Petit à petit, les médecins en apprennent chaque jour un peu plus sur le Covid-19 et selon plusieurs centaines de dermatologues, des lésions cutanées ont été repérées chez des patients touchés par le virus. Il se pourrait en effet que ces manifestations sur la peau soient un nouveau symptôme du coronavirus. Le panel des symptômes du Covid-19 serait-il en train de s’élargir ?

Engelures et érythèmes pourraient être associés à des signes du nouveau coronavirus. Les dermatologues font état de plusieurs cas laissant à le penser. La profession se mobilise pour nourrir la réflexion.

Selon le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV), plus de 400 praticiens libéraux ou exerçant en milieu hospitalo-universitaires ont en effet observé des lésions cutanées chez des patients présentant pour certains les autres symptômes du Covid-19.

Un groupe WhatsApp a été spécialement créé par le SNDV pour permettre aux dermatologues d’échanger sur le sujet. Ces derniers y font état d’un symptôme que le syndicat décrit comme suit dans un communiqué : « Il s’agit d’acrosyndromes (aspect de pseudo-engelures des extrémités), apparition subite de rougeurs persistantes parfois douloureuses, et des lésions d’urticaire passagères. »

« C’est notamment le fait que les cas observés concernent des adolescents et des adultes jeunes qui nous alerte », précise le Dr Luc Sulimovic, dermatologue en libéral et président du syndicat national des dermatologues-vénérologues, interrogé par le Quotidien du médecin . Et le Dr Sulimovic d’ajouter : « Des patients sont asymptomatiques tandis que d’autres présentent des signes pulmonaires faibles. »

« Il y a des signes que l’on appelle para-viraux. Ils ne sont pas liés à un virus dans la peau, au contraire de l’herpès par exemple, mais ils sont visibles lors de maladies virales. Cela peut être des érythèmes, des petits boutons », explique Anne Grimaldi, dermatologue à Angers.

La profession en alerte

Ces diagnostics sont en tout cas suffisamment nombreux depuis l’apparition de l’épidémie en France pour avoir poussé la Société française de dermatologie (SNV) à lancer le 30 mars un appel à la vigilance auprès de ses membres. Des signes cutanés à type de lésions maculopapuleuses érythémateuses – rougeurs cutanées – atteignant exclusivement le visage ont été récemment observés par le service de Dermatologie de l’hôpital Henri Mondor à Créteil chez trois patients (un enfant et deux adultes) ayant une infection très probable ou confirmée par Covid-19, expliquent les quatre signataires de cet appel, dont Marie Beylot-Barry, présidente de la Société française de dermatologie.

Certes aucun écrit médical ne fait pas pour l’instant état de l’acrosyndrome comme un symptôme du Covid-19, mais cette hypothèse demeure toutefois plausible selon les dermatologues et les équipes qui ont eu à traiter des cas sévères de Covid-19 et présentant des troubles de la coagulation ; troubles pouvant justement entraîner les lésions décrites par le SNDV et la SNV.

Les appels lancés par ces derniers auprès de la profession visent à recenser les cas – colliger – pour dire si oui ou non les lésions cutanées doivent intégrer le tableau symptomatique du Covid-19.

Les spécialistes appellent à un plus grand dépistage des patients porteurs de ces symptômes.

