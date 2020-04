Alaska : cet homme vit dans une cabane de 56 m de haut [Vidéos]

Time : 1 mn 06 / [1]

Avocat de profession, Phillip Weidner construit sur son temps libre une cabane délirante, faite d’un empilement de maisons de plus en plus petites qui grimpe à près de 60 m vers le ciel.

Ce qui a commencé comme une cabane en rondins de 12 × 12 mètres (40 × 40 pieds) est devenu une merveille architecturale extraordinaire. Phillip Weidner, avocat et architecte durant ses heures de repos, à Anchorage, en Alaska, construit depuis des années sa « Tour du Ruisseau de l’Oie » (Goose Creek Tower) dans le paysage montagneux de Talkeetna.

Il a construit cette maison privée comme une série de maisons empilées les unes sur les autres, devenant progressivement plus petites à mesure qu’elles s’étirent vers le ciel. Apparemment chancelants et placés au hasard, ces logements individuels ont été empilés dans ce qui semble être un exploit structurel impossible, avec de petits escaliers et des échelles à l’intérieur menant d’un étage à l’autre.

Sa forme originale, en fait une attraction touristique des plus incongrues, ressemblant légèrement au jeu de société d’agilité et d’adresse Jenga, dont le but est de placer des rectangles en bois les uns sur les autres pour former la tour la plus haute.

Selon le site Oddity Central, Phillip Weidner l’aurait construite à la suite d’un incendie. Mais la nature reprenant ses droits, les arbres auraient poussé, ce qui aurait incité Weidner à tenter de construite davantage d’étages pour continuer à avoir une vue dégagée.

Au sommet, une vue à 360 degrés lui permet d’observer la nature sur une distance de 482 kilomètres (300 miles), d’après les estimations de son créateur ; tandis qu’au sous-sol, un tunnel d’évacuation caché mène à une pièce sûre.

Phillip Weidner indique que sa tour a finalement atteint une hauteur de 56 mètres (185 pieds), soit environ l’équivalent de quinze étages – il aurait continué, mais l’espace aérien fédéral commence à 60,96 mètres (200 pieds).

L’homme, alors âgé de 66 ans a construit une véritable prouesse architecturale faites de bois.

Alors que la construction était en cours depuis plusieurs années, « The Great Big Story » a réalisé un court documentaire sur la tour, intitulé « Nous ne sommes plus à Whoville : Bienvenue dans La Tour du Ruisseau de l’Oie » (We’re Not In Whoville Anymore : Welcome to Goose Creek Tower). La vidéo offre une visite guidée de Phillip Weidner sur l’intérieur de la structure (Voir la vidéo ci-dessous).

Time : 2 mn 02 [Vostvfr] / [2]

Reste dorénavant à installer des fenêtres et à aménager l’intérieur…

Article :

Designboom.com / Traduction rapprochée : Aphadolie

Vidéo :

[1] Cet homme vit dans une cabane de 55 m de haut – Ulyces / YouTube

[2] We’re Not In Whoville Anymore: Welcome to Goose Creek Tower – Great Big Story / YouTube