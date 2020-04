Henry Kissinger : « La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l’ordre mondial »

Inquiet des répercussions du Covid-19 sur l’ordre mondial, le prix Nobel controversé a tancé l’« anachronisme, faisant renaître la ville fortifiée ». Il appelle les dirigeants à s’entendre sur un « nouvel ordre de l’après-coronavirus ».

L’ex-chef de la diplomatie américaine Henry Kissinger prédit une longue crise et un bouleversement de l’ordre mondial après la fin de la pandémie. Il appelle à une collaboration mondiale.

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger estime dans une tribune publiée dans le Wall Street Journal que le chaos politique et économique engendré par la pandémie du coronavirus va durer sur des générations.

L’ex-fonctionnaire de 96 ans souligne « l’atmosphère surréaliste de la pandémie de Covid-19 » qui donne, selon lui, « Un sentiment de danger imminent ».

Préserver la confiance

« Aujourd’hui, dans un pays divisé, un gouvernement efficace et clairvoyant est nécessaire pour surmonter les obstacles d’une ampleur et d’une portée mondiale sans précédent. Préserver la confiance du public est crucial pour le développement social. », affirme le doyen de la diplomatie américaine.

Par ailleurs, il ajoute que l’urgence réside dans le lancement d’une transition vers un ordre mondial « post-coronavirus », car « le monde ne sera plus jamais le même après ». « Lorsque la pandémie de Covid-19 sera terminée, les institutions de nombreux pays seront perçues comme ayant échoué. », présage M.Kissinger.

Une collaboration mondiale

Aucun pays, d’après lui, ne peut vaincre le virus dans un effort purement national : « Une vision et un programme de collaboration mondiale sont nécessaires ».

« Le défi historique pour les dirigeants est de gérer la crise tout en construisant l’avenir. Un échec pourrait enflammer le monde. », conclut Henry Kissinger.

Le Covid-19 aux USA et dans le monde

Les États-Unis ont enregistré le 8 avril pour la deuxième journée consécutive près de 2.000 morts, selon le comptage mercredi à 20h30 de l’Université Johns Hopkins. Il s’agit une fois de plus du pire bilan quotidien dans le monde depuis le début de la pandémie, note l’AFP. Les autorités ont prévenu la semaine passée qu’entre 100.000 et 240.000 personnes pourraient mourir du Covid-19 dans le pays. Le nombre de morts enregistrés a déjà dépassé les 14.000.

La pandémie a contaminé plus de 1,49 million de personnes à travers le monde et fait au moins 88.630 morts dans 192 pays depuis son apparition en décembre en Chine, rapporte l’Université Johns Hopkins.

L’ordre mondial modifié « à jamais » ?

La crise du Covid-19 représente un défi historique pour les différents gouvernements dans le monde, frappés plus ou moins durement par la pandémie. Analysant cet état de fait et ses possibles conséquences, l’ancien Secrétaire d’Etat américain Henry Kissinger a que la pandémie de coronavirus modifierait « à jamais l’ordre mondial ».

« Lorsque la pandémie de Covid-19 sera passée, les institutions de nombreux pays donneront l’impression d’avoir échoué. La question n’est pas de savoir si ce jugement est juste […] La réalité est qu’après le coronavirus, le monde ne sera jamais plus comme avant. », a notamment estimé le Prix Nobel de la paix controversé dans le texte, dont une version traduite a été publiée dans l’Opinion. « La pandémie a donné lieu à un anachronisme, faisant renaître la ville fortifiée à une époque où la prospérité dépend des échanges mondiaux et de la libre circulation des individus. », s’est par ailleurs désolé le nonagénaire pour qui aucun pays, « pas même les Etats-Unis », ne peut vaincre le virus sur « la base d’un effort purement national ». Car Henry Kissinger estime qu’outre la préoccupante urgence sanitaire actuelle, les dirigeants doivent travailler à la mise en place « d’une initiative parallèle pour assurer la transition vers le nouvel ordre de l’après-coronavirus ». Parallèlement à la résolution de la crise sanitaire et économique, ces derniers doivent selon lui veiller à « préserver les principes de l’ordre libéral international ». « Les démocraties dans le monde doivent défendre et préserver les valeurs qu’elles ont héritées des Lumières. », estime l’ancien diplomate, qui conclut en estimant que les dirigeants du monde doivent « gérer la crise tout en bâtissant l’avenir ». « Leur échec pourrait consumer le monde. », conclut celui qui fût un temps le diplomate le plus influent du monde.

Bien que très âgé, Henry Kissinger apparaît encore régulièrement en public comme en janvier dernier aux côtés de John Kerry et d’Angela Merkel à Berlin au cours d’une cérémonie où la chancelière allemande s’est vu décerner… un prix Henry-Kissinger.

En juin dernier, il figurait encore parmi les participants à la 67e édition du Groupe Bilderberg à Montreux en Suisse.

Petit rappel sur le personnage…

Time : 5 mn 50 / [1]

Henry Kissinger / Pour illustration

