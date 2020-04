Fjords [Video 8K]

Time : 4 mn 36 / [1]

Synopsis :

La Norvège occidentale est une destination populaire pendant l’été. Mais dans les jours froids et sombres de la fin de l’hiver en mars, c’est un endroit assez calme.

Morten et moi avons roulé pendant environ 10 jours pour réaliser notre premier projet collaboratif de timelapse.

La vidéo est également téléchargée sur la chaîne de Morten.

Martin

Western Norway is a popular destination in the summer months. But in the colder and gloomy late-winter days in march its a pretty quiet place. Morten and I drove around for about 10 days to do our first collaborative timelapse project. The video is also uploaded on Morten’s channel.

Martin

Vidéo :

Note :

Timestorm Films est une start-up de production médiatique spécialisée dans la cinématographie time-lapse.

Timestorm Films is a start-up media production company specializing in motion-control time-lapse cinematography.