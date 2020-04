Résumé SOTT – Mars 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 22 mn 35 / [1]

Mars 2020

Conditions météorologiques extrêmes

Alors que la pandémie de coronavirus attire toute l’attention, la Nature nous invite à nous pencher ce mois-ci sur plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes préoccupants.

Un cocktail de fortes précipitations pluvieuses, d’inondations et de glissements de terrain, de froid et de chutes de neige hors saison, a causé une dévastation généralisée dans le monde entier.

Le printemps ? Quel printemps ? Des chutes de neige hors saison ont recouvert certaines régions d’Europe, dont l’Italie et la Suède – un événement peu pratique pour notre chère Greta et ses précepteurs. Les États-Unis ont connu leur lot de températures froides et de neige dans l’Ouest et le Midwest, et même les sommets hawaïens ont été recouverts d’un manteau blanc.

Certaines régions du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud ont également été touchées par des températures glaciales. Lahaul, en Inde, a été frappée par 80 centimètres de nouvelle neige !

On recense au moins 17 tornades qui ont frappé le centre des États-Unis lors de l’apparition de phénomènes météorologiques violents, laissant une traînée de destruction. Le Tennessee a été fortement touché ce mois-ci, une énorme tornade a traversé l’État, tuant 25 personnes, détruisant des bâtiments, renversant des lignes électriques et jonchant les rues de débris.

Un tremblement de terre a secoué Zagreb, la capitale de la Croatie, endommageant des bâtiments et laissant des voitures écrasées par la chute de fragments de maçonnerie. Deux tremblements de terre de magnitude 5,8 et 4,9 ont secoué la partie occidentale de la province d’Indonésie au début du mois, faisant de nombreux blessés et détruisant plusieurs maisons. Un tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 a frappé la région de l’Extrême-Orient russe, au large des îles Kouriles, déclenchant une alerte au tsunami dans cette région peu peuplée.

Parmi l’hystérie virale actuelle et les confinements mis en place à travers le monde entier, un impact de météorite a creusé un énorme cratère de 21 mètres à Akure, au Nigeria. Les pouvoirs publics ne veulent peut-être pas que les populations prêtent attention aux événements célestes, car nous pourrions assister à une recrudescence de ce type de phénomène dans un avenir proche.

Source :

https://fr.sott.net/article/35263-Resume-SOTT-des-changements-terrestres-Mars-2020-Conditions-meteorologiques-extremes-revolte-de-la-planete-et-boules-de-feu

Vidéo :

[1] Résumé SOTT des changements terrestres – Mars 2020 – Sott Media / YouTube