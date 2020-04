Coronavirus : « Le Covid-19 serait un virus manipulé » – Pr. Luc Montagnier, prix Nobel français de médecine [Vidéos]

Time : 11 mn 21 / [1]

« C’est un travail d’apprenti sorcier », Pr Luc Montagnier

D’après le Professeur Luc Montagnier, virologue et Prix Nobel de médecine, le Covid-19 serait « sorti d’un laboratoire chinois avec de l’ADN de VIH », rapporte CNews.

Les Etats-Unis annoncent mener une enquête sur l’origine du coronavirus Covid-19 apparu en Wuhan en Chine en décembre dernier, n’excluant pas le rôle d’un laboratoire de Wuhan. Ces révélations, rejointes par un chercheur français, divisent déjà au sein du gouvernement américain alors que la Chine dément formellement.

D’où vient le Covid-19 ?

Cette question n’est toujours pas formellement tranchée. Apparu fin 2019 sans doute dans un marché de plein air de Wuhan, ville de la province du Hubei en Chine, ce type de coronavirus s’est rapidement propagé au point d’avoir contaminé mi-avril plus de 2 millions de personnes dans le monde et provoqué le confinement de plus de la moitié de l’humanité. La thèse, aujourd’hui principalement défendue par les experts et l’OMS, explique que ce virus présent chez les chauves-souris aurait muté pour être transmis à une espèce animale présente sur ce marché. Cette espèce animale, encore non identifiée , aurait ensuite transmis le Covid-19 à l’homme.

Si, en France, des questions se posent sur la propagation du coronavirus et sur les explications apportées par la Chine au début de l’épidémie (« On ne sait pas. Et même, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas. », a notamment confié Emmanuel Macron dans une interview au Financial Times le 16 avril), aux Etats-Unis, la polémique s’intensifie sur l’origine même de ce coronavirus au point de faire naître des spéculations sur un laboratoire de Wuhan [Voir source]. Voici le point sur ces informations.

Laboratoire de Wuhan : que dit le Washington Post ?

Plusieurs médias américains ont cependant évoqué une toute autre piste ces derniers jours. Deux médias américains, le journal The Washington Post et la chaîne de télévision Fox News, ont en effet relancé l’étrange thèse, d’abord apparue sous forme de rumeurs virales sur le web, autour d’un laboratoire chinois de Wuhan. Le Washington Post assure que l’ambassade des Etats-Unis a alerté à plusieurs reprises le département d’Etat américain il y’a deux ans sur des « mesures de sécurité jugées insuffisantes » dans un laboratoire de Wuhan étudiant les coronavirus chez les chauve-souris. (Voir l’enquête complète du Washington Post sur le laboratoire de Wuhan.)

Laboratoire de Wuhan : l’accusation de Fox News, une enquête du gouvernement

Fox News, plus mystérieux selon l’AFP, évoque « plusieurs sources » pensant que le Covid-19 proviendrait de ce laboratoire (voir l’enquête sur le site de Fox News). Contrairement aux multiples thèses conspirationnistes développées et abondamment reprises sur le web ces dernières semaines, la chaîne proche des conservateurs américains évoque de son côté « un virus naturel ». D’où proviendrait-t-il ? Pour Fox News, il aurait pu fuiter du laboratoire de Wuhan en raison de mauvais protocoles de sécurité. Le mystérieux « patient zéro » du Covid-19 pourrait être, toujours selon Fox News, un employé du laboratoire accidentellement contaminé.

Interrogé sur cette même chaîne Fox News, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avoue que le gouvernement américain a ouvert une enquête sur l’origine du Covid-19. « Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s’est propagé, a contaminé le monde et a provoqué une telle tragédie. », a-t-il souligné. « Rien que le fait qu’il faille poser ces questions, rien que le fait que nous n’en connaissons pas les réponses, que la Chine n’a pas partagé les réponses, cela en dit long. », a-t-il ensuite jugé. « Ce que nous savons, c’est que ce virus est né à Wuhan, en Chine. Ce que nous savons, c’est que l’Institut de virologie de Wuhan n’est qu’à quelques kilomètres du marché de rue. Il y a encore beaucoup à apprendre. », a encore insisté le chef de la diplomatie américaine.

D’autres membres du gouvernement démentent la thèse du laboratoire chinois

Il n’en fallait pas plus à Donald Trump pour s’emparer d’un tel sujet polémique mais aussi stratégique dans la guerre d’influence que se mène la Chine et les Etats-Unis. « Je peux vous dire que nous entendons de plus en plus cette histoire. Nous allons voir. », a éludé cette semaine le président américain dans des propos évasifs mais propres à relancer une polémique qui divise au sein même de l’exécutif américain. « Une majorité d’éléments à ce stade indiquent qu’il était naturel, d’origine naturelle. », a ainsi contré le ministre américain de la Défense Mark Esper quand le chef d’état-major Mark Milley a contré ce qu’il juge être des « rumeurs et spéculations ».

En France, la thèse explosive polémique de Luc Montagnier

Virologue reconnu, récompensé du prix Nobel de médecine en 2008 pour ses travaux sur le virus du Sida, le VIH, le professeur Luc Montagnier a défendu une thèse également polémique dans une interview publiée le 16 avril par le site Pourquoi Docteurs. « C’est une belle légende, ce n’est pas possible. Le virus sort d’un laboratoire de Wuhan. », explique-t-il notamment au sujet du marché aux animaux de Wuhan, source présumée du Covid-19 . « Le laboratoire de la ville de Wuhan s’est spécialisé sur ces coronavirus depuis le début des années 2000. Ils ont une expertise dans ce domaine. », affirme-t-il. Luc Montagnier va même plus loin et assure avoir travaillé dans les moindres détails sur la séquence du virus Covid-19. « On a pas été les premiers, puisqu’un groupe de chercheurs indiens a essayé de publier une étude qui montre que le génome complet de ce coronavirus [a] des séquences d’un autre virus, qui est le VIH, le virus du sida. » [Voir source], assure-t-il avant de préciser que l’étude a été dépubliée mais que « la vérité scientifique émerge toujours ». Pour vous faire votre avis, vous pouvez retrouver en cliquant ci-après l’interview audio du professeur Montagnier accordée au site Pourquoi Docteur ?.

La Chine dément la thèse d’une fuite depuis le laboratoire de Wuhan

Le sujet, explosif, a valu une réponse rapide de Pékin par la voix d’un porte-parole de la diplomatie chinoise. « De nombreux experts médicaux réputés dans le monde estiment que l’hypothèse d’une soi-disant fuite n’a aucune base scientifique. », a expliqué Zhao Lijian dans des propos rapportés par l’AFP. Depuis plusieurs semaines, les interrogations et critiques pleuvent sur la Chine, accusée de ne pas avoir fait toute la lumière sur l’origine du virus mais aussi de ne pas avoir assez alerté du sérieux de la situation et de la dangerosité de ce nouveau virus, accusations démenties vigoureusement par le régime chinois. Dans une interview au Financial Times jeudi 16 avril, Emmanuel Macron avait ainsi fait part de ses doutes sur la propagation de l’épidémie en Chine . « La transparence, l’immédiateté de l’info n’a rien à voir, les réseaux ne sont pas libres dans ces pays, vous ne savez pas ce qui s’y passe vraiment. Compte tenu de ces différences, n’ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que [la gestion de l’épidémie par la Chine, ndlr] c’est beaucoup plus fort. On ne sait pas. Et même, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas. »

