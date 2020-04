What Can Hummingbirds Teach An Indoor Skydiver ? [Vidéos]

Time : 7 mn 58 [Vostvfr] / [1]

Pour illustration

Synopsis :

La scientifique et passionnée d’animaux, Alex Dainis, rencontre la parachutiste en salle, Maja Kuczynska, pour apprendre la science de déplacement des colibris.

Avec ces nouvelles connaissances, Maja tente d’imiter certains mouvements des colibris lors d’une session de parachutisme en salle.

Maja Kuczynska / Pour illustration

Une soufflerie verticale (VWT) est une soufflerie qui déplace l’air vers le haut dans une colonne verticale. Contrairement aux souffleries standards qui ont des sections d’essai qui sont orientées horizontalement, comme c’est le cas en vol en palier, une orientation verticale permet de contrer la gravité par la traînée plutôt que par la portance, comme c’est le cas lors d’une vrille d’avion ou par un parachutiste à la vitesse terminale.

Bien que les souffleries verticales aient été construites pour la recherche aérodynamique, les plus en vue sont celles utilisées comme souffleries récréatives, souvent annoncées comme vol de parachutisme intérieur, qui sont également devenues un outil de formation populaire pour les parachutistes.

Bonus…

Time : 1 mn 43 / [2]

Time : 6 mn 41 [Vostvfr] / [3]

Maja Kuczynska / Pour illustration

Source :

Vidéo :

[1] What Can Hummingbirds Teach An Indoor Skydiver? – Red Bull / YouTube

[2] Indoor Skydiving In The World’s Largest Freefall Simulator | w/ Maja Kuczyńska – Red Bull / YouTube

[3] Sia – Chandelier: Maja Kuczyńska Skydance (Wind Games 16 freestyle music) – Da Hawk / YouTube