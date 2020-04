Les Citations des Grecs Anciens pour Être Heureux [Vidéo]

Time : 9 mn 11 / [1]

Un recueil des plus grandes citations d’Epictète.

Épictète, en grec ancien : Ἐπίκτητος / Epíktêtos, qui signifie « homme acheté, serviteur », (Hiérapolis, Phrygie, 50 • Nicopolis, Épire 125 ou 130) était un philosophe de l’école stoïcienne.

Sa vie est relativement peu connue et il ne laissa aucune œuvre écrite de sa main. Son disciple Arrien assura la transmission de son œuvre en publiant les notes prises lors des leçons de son maître, en huit livres, dont la moitié sont aujourd’hui perdus, ainsi qu’un condensé de doctrine morale, le Manuel, textes qui eurent une influence certaine sur Marc Aurèle.

Épictète met fortement en avant la partie éthique de la philosophie. Bien qu’il enseigne également la logique stoïcienne, il insiste fortement sur la prépondérance de l’action et sa philosophie est avant tout pratique. Fidèle aux conceptions traditionnelles de l’école du portique, il présente l’Homme comme soumis à un destin rationnel (fatum stoicum) et inexorable, ordonné par les lois de la nature . Son enseignement se veut une méthode pour atteindre le bonheur en se concentrant uniquement sur ce qui dépend de nous et en acceptant tout décret du destin (dans le sens stoïcien).

L’Homme doit donc accomplir son devoir en dépit des circonstances, en tenant compte de sa nature sociale et en considérant les autres de manière rationnelle et bienveillante.

