Achat de panique, ou achat de prudence ? [Vidéo]

Durant les prémisses de la crise, on a pu observer des « achats de panique » : forte fréquentation dans les magasins, produits en rupture, chaîne d’approvisionnement en tension….

Dans cet épisode, nous revenons sur ce phénomène d’achat de panique et de prophétie autoréalisatrice, en revenant notamment quelques facteurs psychosociaux comme la réactance psychologique, le conformisme et la preuve sociale, et enfin le rôle de la communication politique et des médias.

Nous verrons que ces « achats de panique » en cette crise pandémique sont peut-être mal nommés, car de tels achats ne relèvent pas nécessairement de comportements irrationnels ou se réduisant à le peur d’une pénurie ; plus encore, faire ses courses ne consistent pas seulement à se ravitailler, mais aussi à se rassurer .

