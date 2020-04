Les effets du bruit sur la santé [Vidéos]

La musique, le trafic routier, un travail dans un environnement bruyant… On parle parfois de pollution sonore. En effet, le bruit est la cause de nombreux problèmes qui peuvent aller de la diminution des capacités auditives à la perte irréversible de l’ouïe. Et parfois tout l’organisme peut être affecté.

Le bruit a des effets sur la santé. © OpenClipart-Vectors, CC0

Beaucoup d’entre nous souffrent de troubles de l’audition, même légers, et n’en ont pas forcément conscience. L’exposition quotidienne aux bruits (lecteur mp3, marteau-piqueur…) est en effet néfaste pour notre système auditif, qui ne se restaure malheureusement jamais.

Time : 5 mn 52 / [1]

En jouant avec le son, il est possible de créer des effets surprenants. C’est ce qu’a fait Nigel Stanford avec Cymatics, un clip de musique mettant en scène une série d’expériences scientifiques, pour un résultat spectaculaire. © Nigel Stanford

L’exposition à des bruits excessifs

L’objectif est de comprendre comment l’exposition à des niveaux sonores excessifs, même musicaux, peut entraîner des lésions définitives du système auditif.

Les casques ou écouteurs peuvent altérer le système auditif, surtout si l’écoute est prolongée. © DR

Lorsque l’on parle de bruit, il faut prendre en compte toutes les nuisances qui nous affectent de manière plus ou moins volontaire. Diminution des capacités auditives, stress, surdité, maladies cardiovasculaires… les effets du bruit sur la santé peuvent toucher tout l’organisme.

Quels bruits sont mauvais pour la santé ?

On ne peut pas faire le tri des sons que notre oreille perçoit. Si nos yeux ont des paupières qui peuvent se fermer, nos oreilles, elles, reçoivent tous les sons, les amplifient, les transmettent au cerveau qui les décrypte. Les sons les plus forts, les plus violents sont forcément mauvais pour l’ouïe. On pense ici à la musique lors de certains concerts ou de films au cinéma.

Certains sons très puissants affectent de manière instantanée – et plus ou moins irréversible – nos capacités auditives et peuvent parfois engendrer des acouphènes. Ces bourdonnements et sifflements sont des causes de grandes souffrances. La durée de l’exposition au bruit entre aussi en jeu dans les problèmes auditifs.

La pollution sonore, qu’est-ce que c’est ?

Chaque jour, au travail, chez nous, dans la rue ou dans les transports, nous sommes exposés au bruit. Moteur de moto, bruit de l’avion qui nous survole, sifflement aigüe du métro qui freine, coups de téléphone de notre collègue ou tintamarre du marteau piqueur, il est impossible de passer une journée ou même quelques minutes dans un silence total.

Il en est de même dans notre propre domicile : les talons de la voisine ou la machine à laver de la personne de l’appartement du dessus tambourinent et nous incommodent. Tous ces bruits non choisis nous affectent et créent une fatigue sonore. Pour tenter de vivre mieux, on peut s’arranger avec son voisinage et mettre par exemple des tampons de feutre sous ses meubles ou marcher en chaussons chez soi.

Les dangers d’une exposition prolongée au bruit

Les générations les plus jeunes passent énormément de temps avec un casque ou des écouteurs vissés aux oreilles. Parfois, le son de leur musique vient jusqu’à nous, on imagine aisément la puissance du volume reçu par leurs oreilles. Mais au-delà de la puissance du volume, c’est aussi la durée de l’écoute qui est nocive pour les capacités auditives.

En effet, des sons impulsifs de niveau très forts atteignant les 130 décibels « peuvent être tolérés sans dommage tandis que l’exposition prolongée à des niveaux dépassant 85 à 90 décibels mettent en danger l’audition » peut-on lire sur Futura Science. De plus, « alors qu’une ambiance sonore de 85 décibels est dangereuse pour le système auditif, la sensation de douleur n’apparaît qu’à partir de 120 décibels, ce qui laisse une vaste zone d’exposition à risque sans que l’organisme n’en soit alerté… »

Le bruit et le sommeil

Au-delà des pertes d’audition momentanées ou irréversibles, le bruit entraîne des problèmes de stress et de fatigue liés à la mauvaise qualité du sommeil des populations exposées. Car l’audition est en veille permanente. « Pendant le sommeil, la perception auditive demeure : les sons parviennent à l’oreille et sont transmis au cerveau qui interprète les signaux reçus », explique une étude publiée en 2009 par la DRASS (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales) des Rhône-Alpes.

« Si les bruits sont reconnus comme habituels et acceptés, ils n’entraîneront pas de réveils des personnes exposées. Mais ce travail de perception et de reconnaissance des bruits se traduit par de nombreuses réactions physiologiques, qui entraînent des répercussions sur la qualité du sommeil ». Réveils multiples, endormissement difficile, réveil très matinal… le manque de sommeil a souvent des conséquences sur tout l’organisme.

Time : 2 mn 37 / [2]

