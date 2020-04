Commission d’enquête internationale sur le trafic humain : Témoignage de Ronald Bernard [Vidéos]

Time : 9 mn 27 / [1]

C’est le témoignage extrêmement fort de Ronald Bernard au cours de la commission d’enquête internationale sur le trafic humain (vidéo de 9 minutes en Anglais sous-titrée en Français). Il nous explique clairement comment fonctionne un monde auquel il a appartenu et, en fait, comment fonctionne notre monde, tout simplement….

Nous nous en doutions tous un peu mais là, le témoignage est terrible. On ne peut le balayer d’un revers de main et choisir de retourner se shooter à « l’info made on BFMTV ou CNN ». On ne peut rester insensible à ce qui est dit et continuer à vivre sans réagir.

J’invite chacun d’entre vous à visionner ce document et à le rediffuser aussi largement que possible, si du moins l’avenir de vos enfants et petits-enfants vous intéresse.

Dominique Delawarde

Ronald Bernard / Pour illustration

Témoignage de Ronald Bernard, un banquier hollandais de l’élite mondialiste

Ronald Bernard a rapidement gravi les échelons de la finance mondiale jusqu’à ce qu’il soit invité à participer à des sacrifices d’enfants. C’est à ce moment précis qu’un déclic s’est opéré en lui et qu’il a décidé de cesser toutes ses activités financières frauduleuses. Après s’être caché sous de fausses identités durant des décennies pour ne pas se faire assassiner par ses anciens patrons, Ronald Bernard est sorti de l’ombre pour dévoiler tous les mécanismes du système financier mondial qui servent à maintenir la population dans un état constant de misère et de servitude.

Le message final de Ronald Bernard en est un d’espoir en ce qu’il expose des solutions qui impliquent la participation de tout un chacun pour mettre fin à cette situation et reconstruire une nouvelle réalité basée sur des valeurs humanistes.

Full version

Time : 33 mn 05 [Vostvfr] / [2]

Ronald Bernard / Pour illustration

Source :

https://commission.itnj.org/westminster-seating-april-2018/

https://reseauinternational.net/temoignage-de-ronald-bernard-au-cours-de-la-commission-denquete-internationale-sur-le-trafic-humain/

Article :

Général Dominique Delawarde, Ancien chef « Situation-Renseignement-Guerre électronique » à l’Etat-major interarmées de planification opérationnelle / Réseau International

Vidéo :

[1] Témoignage de Ronald Bernard au cours de la Commission d’enquête internationale sur le trafic humain – Néo Salva / YouTube

[2] Ronald Bernard – Testimony for the tribunal London – English with subs – Ronald Bernard / YouTube

