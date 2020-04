Pourquoi le temps passe-t-il ? [Audio]

Time : 53 mn 50 / [1]

Pour illustration

Que mesure-t-on vraiment quand on mesure le temps ? Notre temps personnel est-il celui de la physique ? Le temps est-il indispensable ? La physique peut-elle se passer du temps ? Que sait-on sur l’origine du temps ?

« Le temps n’existe pas ! »

Voici la conclusion terriblement contre-intuitive qui, en 2003, ressortait d’une extraordinaire expérience de physique quantique. A l’époque, cette révélation nous était apparue si sensationnelle qu’elle faisait la une de Science & Vie (voir n°24). Sept ans plus tard rien n’a changé : il y a effectivement un tout petit peu (le temps qui n’existe pas. Des milliardièmes de seconde pendant lesquels des physiciens, observant des photons, ne peuvent dire quel phénomène se passe « avant » ou « après » un autre).

Et d’en conclure que, dans certaines conditions expérimentales, il se passe bien quelque chose, mais que le temps, lui, ne passe pas . Une étrangeté propre aux lois de la physique quantique et qui échappe, a priori, au monde ordinaire auquel nos sens ont accès. Surtout, voilà qui pose cette question : le temps ne serait-il donc qu’une illusion ? Si le débat divise toujours les philosophes, la science n’offre guère plus de réponse… mais elle a un principe : le temps existe dès lors qu’on peut le mesurer . De la clepsydre antique aux dernières horloges atomiques, l’homme a fait du temps une succession (les quantités toujours plus petites, lui permettant d’imposer des durées aux phénomènes).

Vous avez peut-être entendu dire que le 31 décembre 2016 a connu cet événement particulier qu’il a duré une seconde de plus que n’importe quel autre jour. Et pour cause, cette seconde intercalaire est nécessaire pour réaligner les horloges. Ou plus précisément pour caler le temps atomique sur le temps universel. Parce qu’il n’y a pas qu’un temps. Il y a des temps. Mais y a-t-il eu des temps de tout temps ? Le temps passait-il avant le début des temps ?

Et pour remettre les pendules à l’heure, La méthode scientifique va refaire la controverse Einstein/Bergson en direct, avec dans le rôle d’Einstein Etienne Klein, physicien, docteur en philosophie des sciences et producteur de La Conversation scientifique et dans le rôle de Bergson Elie During, maître de conférences à Paris-Nanterre, il a travaillé sur la réception bergsonienne de la théorie de la relativité et préfacé la nouvelle édition du « Paradoxe des Jumeaux de Paul Langevin » aux Presses Universitaires de Paris Nanterre.

Non seulement, il n’y a pas un temps mais des temps, le temps des physiciens n’est pas le temps des philosophes, comme on le verra tout à l’heure mais le temps de Newton n’est pas le temps d’Einstein non plus et, pour compliquer le tout le mot lui-même, « temps » est devenu tellement polysémique qu’ il désigne plusieurs réalités très différentes…

« J’utiliserai plutôt le mot « durée » que « temps ». La durée pour le temps c’est équivalent de la longueur pour l’espace. », Etienne Klein

Pour illustration

Source :

https://www.science-et-vie.com/archives/pourquoi-le-temps-passe-de-plus-en-plus-vite-29342

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/pourquoi-le-temps-passe-t-il-0

Article :

France Culture

Production :

Nicolas Martin

Réalisation :

Elisabeth Miro

Avec la collaboration de :

Eve Etienne, Céline Loozen, Noémie Naguet de Saint Vulfran, Antoine Beauchamp, Xavier Martinet

Science & Vie

Audio :

[1] Pourquoi le temps passe-t-il ? – France Culture