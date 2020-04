Les découvertes les plus importantes réalisées grâce au télescope spatial Hubble [Vidéos]

Time : 4 mn 05 / [1]

Pour illustration

Alors que Hubble célèbre trois décennies de bons et loyaux services, nous vous proposons de revenir sur les découvertes majeures qui ont ponctué sa carrière. Grâce aux millions d’observations effectuées depuis son lancement, le télescope spatial a en effet su révolutionner notre compréhension fondamentale de l’Univers.

Depuis son lancement le 25 avril 1990, le télescope spatial Hubble a su confirmer de nombreuses théories, révéler de nouveaux mondes, et poser de nouvelles questions autour de l’Univers et de sa mécanique. Planètes, soleils, trous noirs, galaxies, nébuleuses, astéroïdes, et comètes, nul astre n’a été laissé en reste par les capteurs du télescope déjà trentenaire . Bien plus que de splendides photographies de notre cosmos, c’est une véritable révolution de notre compréhension de ce dernier que Hubble a su amener.

Aujourd’hui, nous revenons sur trente ans de découvertes : depuis la naissance des étoiles à celle des planètes, la fusion des galaxies à la dévoration des trous noirs, en passant par la quête de la matière noire, l’exploration des aurores joviennes, ou encore la plongée dans les incroyables paysages cosmiques que sont les nébuleuses.

Time : 3 mn 59 / [2]

Edwin Powell Hubble (1889-1953), astronome américain / Pour illustration

Source :

https://hubblesite.org/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubble_(télescope_spatial)

https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/retour-decouvertes-plus-importantes-realisees-grace-hubble-6668/

Article :

Emma Hollen, Journaliste scientifique / Futura Sciences

Vidéo :

[1] Retour sur les découvertes les plus importantes réalisées grâce à Hubble | Futura / YouTube

[2] Edwin Hubble, l’arpenteur de l’Univers | Futura / YouTube